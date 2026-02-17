«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Колесник попал в скандал
24-летний нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник оказался в центре скандала. В соцсетях появилось видео, на котором футболист наносит удар по лицу мужчине в военной форме.
На ситуацию отреагировала пресс-служба киевского областного ТЦК и СП.
«24-летний нападающий ковалевского «Колоса» Даниил Колесник напал на военнослужащего ТЦК.
Футболист решил, что, поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему все позволено и даже бить военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войск, чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицита личного состава. Более того, Колесник начал хвастаться фактом избиения на своей странице в Instagram, где также щеголяет своей беззаботной жизнью. По своим антропометрическим данным нападающий второй команды Колоса (в первую он не пробился) вполне подходит для десантно-штурмовых войск. А почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом.
Данное видео Колесник уже удалил и закрыл свою страницу. Но в цифровую эпоху трудно скрыть свои позорные поступки.
Пока такие украинские спортсмены как Владислав Гераскевич участвуют в Олимпийских Играх и ценой дисквалификации несут миру правду о войне и преступлениях РФ в Украине, другие, находясь дома, прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе устраивать с ними драки, потакая врагу. А одна из главных целей РФ – это срыв мобилизации.
P.S. ФК «Колос» принял решение уволить Данила Колесника», – сообщает пресс-служба ТЦК.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву
Sport.ua анализирует основные события понедельника на Олимпиаде-2026
Хай тікає з цієї країни поки є можливість.
А тцкашники пі.дараси
На жаль, такі реалії нашої війни, за продовження якої ви всі так вболівали і вболіваєте, вам же не подобаються варіанти припинення війни, Трампа називаєте різноманітними нехорошими словами. І самі не йдете, і проти мобілізації виступаєте, і тих хто будучи здоровими биками в тилу ховається захищаєте, і на мир не погоджуєтеся, і хочете щоб перемога якось із повітря сама по собі виникла.