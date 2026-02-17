Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 21:02 | Обновлено 17 февраля 2026, 21:15
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком

Колесник попал в скандал

«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Колесник

24-летний нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник оказался в центре скандала. В соцсетях появилось видео, на котором футболист наносит удар по лицу мужчине в военной форме.

На ситуацию отреагировала пресс-служба киевского областного ТЦК и СП.

«24-летний нападающий ковалевского «Колоса» Даниил Колесник напал на военнослужащего ТЦК.

Футболист решил, что, поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему все позволено и даже бить военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войск, чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицита личного состава. Более того, Колесник начал хвастаться фактом избиения на своей странице в Instagram, где также щеголяет своей беззаботной жизнью. По своим антропометрическим данным нападающий второй команды Колоса (в первую он не пробился) вполне подходит для десантно-штурмовых войск. А почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом.

Данное видео Колесник уже удалил и закрыл свою страницу. Но в цифровую эпоху трудно скрыть свои позорные поступки.

Пока такие украинские спортсмены как Владислав Гераскевич участвуют в Олимпийских Играх и ценой дисквалификации несут миру правду о войне и преступлениях РФ в Украине, другие, находясь дома, прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе устраивать с ними драки, потакая врагу. А одна из главных целей РФ – это срыв мобилизации.

P.S. ФК «Колос» принял решение уволить Данила Колесника», – сообщает пресс-служба ТЦК.

трансферы драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал свободный агент Вооруженные силы Украины расторжение контракта трансферы УПЛ Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gudok
ТЦК -ГАНДО.Ы
Ответить
+6
ROMAN Serovenko
Ну повністю подивившись на ситуацію він все зробив з людської точки зору вірно..І мусор той реально мусор.Вони можуть безпідставно бити громадян,а як тільки їх ,то це вже злочин..Фу
Ответить
+5
MaximusOne
А ТЦКшники "за своїми антропометричними даними", не підходять для десантно-штурмових військ ???
Ответить
+3
Паваротті
ТЦК це сукі яких треба мочити
Ответить
+2
Chemp83
В тцк немає жодної порядної людини .коли бачиш їх на вулиці постійне бажання заїхати в рожу 
Ответить
+1
DaVinci
Пацан молодець.
Хай тікає з цієї країни поки є можливість.
А тцкашники пі.дараси
Ответить
+1
Simar_kr
ккккккк
Ответить
0
Український Крим
Людей ловлять на вулицях не ТЦК, а мусорня! Намагайтейсь уникати зустрічі з мусорами, не користуйтесь їхніми послугами! Не викликайте в разі аварії, не  пишіть заяви в поліції, бо саме ви будете затримані, а не винуватці! Особливо в Києві! Бачите мусора, стріляйте на випередження
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Хто на облік став, дані оновив, тому нема за що переживати. ТЦК затримують тільки тих, хто під час війни не став на облік, як того требує закон, совість і громадянський борг. А таких мільйони, і це порушники закону. І хтось повинен цю роботу робити. Без ТЦК російські орки вже давно були б в Києві, тому що хлопців на фронті нема кому міняти. 
На жаль, такі реалії нашої війни, за продовження якої ви всі так вболівали і вболіваєте, вам же не подобаються варіанти припинення війни, Трампа називаєте різноманітними нехорошими словами. І самі не йдете, і проти мобілізації виступаєте, і тих хто будучи здоровими биками в тилу ховається захищаєте, і на мир не погоджуєтеся, і хочете щоб перемога якось із повітря сама по собі виникла. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Денис Брегін
данілка знайшов проблеми на свій тузік
Ответить
-3
