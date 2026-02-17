24-летний нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник оказался в центре скандала. В соцсетях появилось видео, на котором футболист наносит удар по лицу мужчине в военной форме.

На ситуацию отреагировала пресс-служба киевского областного ТЦК и СП.

«24-летний нападающий ковалевского «Колоса» Даниил Колесник напал на военнослужащего ТЦК.

Футболист решил, что, поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему все позволено и даже бить военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войск, чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицита личного состава. Более того, Колесник начал хвастаться фактом избиения на своей странице в Instagram, где также щеголяет своей беззаботной жизнью. По своим антропометрическим данным нападающий второй команды Колоса (в первую он не пробился) вполне подходит для десантно-штурмовых войск. А почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом.

Данное видео Колесник уже удалил и закрыл свою страницу. Но в цифровую эпоху трудно скрыть свои позорные поступки.

Пока такие украинские спортсмены как Владислав Гераскевич участвуют в Олимпийских Играх и ценой дисквалификации несут миру правду о войне и преступлениях РФ в Украине, другие, находясь дома, прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе устраивать с ними драки, потакая врагу. А одна из главных целей РФ – это срыв мобилизации.

P.S. ФК «Колос» принял решение уволить Данила Колесника», – сообщает пресс-служба ТЦК.