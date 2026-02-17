Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 15:48 | Обновлено 17 февраля 2026, 16:27
9

Даниил Колесник будет уволен из команды

ФК Минай. Даниил Колесник

24-летний украинский нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник попал в скандал. Футболист выложил в социальных сетях видео, где он ударил по лицу мужчину в военной форме.

Ковалевский клуб выступил с официальным заявлением по поводу этого инцидента. Клуб решил расстаться с футболистом.

«Футбольный клуб «Колос» и лично президент клуба Андрей Засуха приносят извинения украинскому сообществу и, в частности, нашим военным за инцидент с участием игрока команды «Колос-2» Даниила Колесника и сотрудника ТЦК.

На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды «Колос-2».

ФК «Колос» принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных.

С первых дней полномасштабной войны «Колос» системно поддерживает украинских военных: клуб осуществляет регулярные донаты, передает автомобили и необходимое оснащение для подразделений, а также обеспечивает социальное жилье для военнослужащих и их семей. Поддержка Сил обороны Украины была и остается нашим принципиальным и неизменным приоритетом нашего клуба», – говорится в обращении клуба.

драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Вооруженные силы Украины Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка мобилизация российско-украинская война Колос Ковалевка Андрей Засуха расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Колос Ковалевка
