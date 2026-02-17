ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ принял решение по игроку, избившему сотрудника ТЦК
Даниил Колесник будет уволен из команды
24-летний украинский нападающий «Колоса-2» Даниил Колесник попал в скандал. Футболист выложил в социальных сетях видео, где он ударил по лицу мужчину в военной форме.
Ковалевский клуб выступил с официальным заявлением по поводу этого инцидента. Клуб решил расстаться с футболистом.
«Футбольный клуб «Колос» и лично президент клуба Андрей Засуха приносят извинения украинскому сообществу и, в частности, нашим военным за инцидент с участием игрока команды «Колос-2» Даниила Колесника и сотрудника ТЦК.
На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды «Колос-2».
ФК «Колос» принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных.
С первых дней полномасштабной войны «Колос» системно поддерживает украинских военных: клуб осуществляет регулярные донаты, передает автомобили и необходимое оснащение для подразделений, а также обеспечивает социальное жилье для военнослужащих и их семей. Поддержка Сил обороны Украины была и остается нашим принципиальным и неизменным приоритетом нашего клуба», – говорится в обращении клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Кревсун может помочь немецкой команде в играх с «Аталантой»
Александр в этом сезоне уже не сыграет