  4. Звездный легионер сообщил Карпатам, что хочет вернуться в клуб
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 20:42 |
Звездный легионер сообщил Карпатам, что хочет вернуться в клуб

Руслол – о возвращении Бруниньо

ФК Карпаты. Бруниньо

Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол прокомментировал сорванный трансфер звездного футболиста Бруниньо в «Металлист 1925».

У нас нет много информации. Вчера мне просто позвонил игрок и сказал, что хочет вернуться в «Карпаты». На вопрос «что случилось?» – развернутого ответа не дал.

Дословная цитата: «Проснулся утром и понял, что это не мое, хочу вернуться во Львов».

Я его физически лично еще не видел, он в дороге – пообщаемся позже. Деталей пока нет, почему так произошло. Есть только факт.

Возвращается обратно, работает дальше с командой и играет за «Карпаты». Запрос был о возвращении в «Карпаты».

Было предложение от «Маккаби»? Да. Но в определенный момент игрок выбрал другое предложение – от «Металлиста 1925», – сказал Русол.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
