Василий БАРАНОВ: «У нас сейчас очень неплохая конкуренция»

«Кудровка» завершила турецкий этап подготовки ко второй части сезона. Старший тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал итог двух заключительных спаррингов, в которых его подопечные уступили чешскому клубу «Опава» (1:2) и со счетом 1:0 обыграли «Токтогул» из Кыргызстана.

– Победа над представителем Кыргызстана. Можно ли сказать, что на мажорной ноте завершаете сборы?

– Конечно, победа – это всегда позитив. Это была последняя игра на сборах, потому это приятно. Тем более что перед этим был необязательный проигрыш от чехов. Потому будем с хорошим настроением ехать домой. Все устали, все ждут встречи с семьями, возвращения домой. В Турции хорошо, но дома – лучше.

– К матчу против «Опавы». Пропустили на последних секундах первого тайма, затем и второго. Игра команде удавалась, но очень много моментов не забили, а соперник своими несколькими шансами пользуется сполна. Как вы разбираете такие поединки?

– Пожалуй, есть проблема с концентрацией. Мы дважды пропускали на последних секундах обоих таймов. В то же время у нас было столько моментов, не забивали в пустые ворота… Должны понимать, что игра продолжается до финального свистка арбитра. Надо доигрывать до конца. Очень досадно, что пропущенные мячи – необязательные, они пришли из ничего. Надеюсь, что такого в чемпионате не будет.

– Как вы оцениваете форму своей команды и готовность к УПЛ?

– Игра против «Токтогула» вышла боевая. В составе оппонентов несколько украинских футболистов, тренирует их известный наш специалист Сергей Пучков. Так что у «Токтогула» была немалая мотивация. У нас уже накопилась усталость за эти недели интенсивных сборов, мы просили ребят поменьше разговаривать с соперниками, и особенно с судьями. Уровень арбитража в спаррингах оставляет желать лучшего.

Хорошо, что сыграли «на ноль». Жаль, что последние матчи перед этим мы проигрывали, пропускали необязательные голы. При том, что мы очень многое не забивали 100% моментов. Надо этот момент дорабатывать, у нас будет еще неделя до первого официального матча. Будем готовиться к луганской «Заре». Головной боли тренерскому штабу хватает – у нас сейчас очень неплохая конкуренция, мы усилились квалифицированными футболистами, они оказали давление внутри команды. Это конкуренция, поэтому должен выживать сильнейший.