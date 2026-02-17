Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав Украины U-18 на первый спарринг против Италии U-18
Молодежные турниры
17 февраля 2026, 15:17 | Обновлено 17 февраля 2026, 15:24
42
0

Назван стартовый состав Украины U-18 на первый спарринг против Италии U-18

17 февраля в 15:30 пройдет первый товарищеский матч из двух запланированных

УАФ

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме проводит первый из двух товарищеских матчей против хозяина – сборной Италии U-18.

Матч юношеских сборных Италии U-18 и Украины U-18 состоится 17 февраля в 15:30 на стадионе Riano Athletic Center, который принадлежит клубу «Рома Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй спарринг этих команд запланирован на 19 февраля в 12:00.

Украина U-18 готовится к первому раунду квалификации Евро-2027 U-19, где соперниками сине-желтых будут Чехия, Финляндия и Эстония.

Главный тренер команды Дмитрий Михайленко определил стартовый состав Украины U-18 на первую игру с Италией U-18.

Инфографика

товарищеские матчи Дмитрий Михайленко сборная Италии по футболу U-18 сборная Украины по футболу U-18 Италия - Украина стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
