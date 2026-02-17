Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия U-18 – Украина U-18. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
17 февраля 2026, 15:31 |
154
1

Италия U-18 – Украина U-18. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Италии

17 февраля 2026, 15:31 |
154
1 Comments
Италия U-18 – Украина U-18. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме проводит первый из двух товарищеских матчей против хозяина – сборной Италии U-18.

Матч юношеских сборных Италии U-18 и Украины U-18 состоится 17 февраля в 15:30 на стадионе Riano Athletic Center, который принадлежит клубу «Рома Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй спарринг этих команд запланирован на 19 февраля, в 12:00 по Киеву.

Украина U-18 готовится к первому раунду квалификации Евро-2027 U-19, где соперниками сине-желтых будут Чехия, Финляндия и Эстония.

Главный тренер команды Дмитрий Михайленко в Италии рассчитывает на 22 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-18

Вратари: Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Федор Ткаченко (Бетис, Испания)

Защитники: Егор Костюк, Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Александр Балакай (все — Шахтер Донецк), Данило Огородник (Динамо Киев), Арсен Залипка (Рух Львов), Владислав Галий (Полесье Житомир), Егор Шерстюк (Металлист Харьков), Никита Мельник (Наполи, Италия)

Полузащитники: Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Павел Люсин, Арсений Федоренко (оба — Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Максим Цимбалюк (Висла, Польша)

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Матвей Боднар (Кривбасс Кривой Рог), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Виталий Глют (Чикаго Файр, США), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия)

Италия U-18 — Украина U-18. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

По теме:
Франция – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав Украины U-18 на первый спарринг против Италии U-18
МИХАЙЛЕНКО: «Хотим протестировать игроков сборной на фоне Италии»
сборная Украины по футболу U-18 товарищеские матчи Дмитрий Михайленко сборная Италии по футболу U-18 Италия - Украина смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Футбол | 16 февраля 2026, 16:43 35
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко

Александр в этом сезоне уже не сыграет

Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Футбол | 17 февраля 2026, 07:07 2
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»
Йожеф САБО: «Он думает, что когда умрет, то все с собой заберет»

Экс-наставник киевлян – о Трампе

«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
Футбол | 17.02.2026, 11:32
«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
«В Крыму ему промыли мозги». Бывший партнер вспомнил футболиста-предателя
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Винисиус назвал лучшего игрока мира, который уже покинул Реал
Футбол | 17.02.2026, 12:40
Винисиус назвал лучшего игрока мира, который уже покинул Реал
Винисиус назвал лучшего игрока мира, который уже покинул Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfkbvj
Кіріл і Нікіта, бля, знову ця меншовартість, стидно українською написати!!!
Ответить
-1
Популярные новости
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 8
Футбол
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 12
Футбол
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 11
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем