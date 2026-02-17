Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Риме проводит первый из двух товарищеских матчей против хозяина – сборной Италии U-18.

Матч юношеских сборных Италии U-18 и Украины U-18 состоится 17 февраля в 15:30 на стадионе Riano Athletic Center, который принадлежит клубу «Рома Сити».

Второй спарринг этих команд запланирован на 19 февраля, в 12:00 по Киеву.

Украина U-18 готовится к первому раунду квалификации Евро-2027 U-19, где соперниками сине-желтых будут Чехия, Финляндия и Эстония.

Главный тренер команды Дмитрий Михайленко в Италии рассчитывает на 22 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-18

Вратари: Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Федор Ткаченко (Бетис, Испания)

Защитники: Егор Костюк, Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Александр Балакай (все — Шахтер Донецк), Данило Огородник (Динамо Киев), Арсен Залипка (Рух Львов), Владислав Галий (Полесье Житомир), Егор Шерстюк (Металлист Харьков), Никита Мельник (Наполи, Италия)

Полузащитники: Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Павел Люсин, Арсений Федоренко (оба — Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Максим Цимбалюк (Висла, Польша)

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Матвей Боднар (Кривбасс Кривой Рог), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Виталий Глют (Чикаго Файр, США), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия)

Италия U-18 — Украина U-18. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

