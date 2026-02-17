Ванат – самый результативный игрок Жироны в текущем сезоне

Украинский нападающий Владислав Ванат является самым результативным игроком «Жироны» в текущем сезоне.

23-летний форвард успел отличиться восьмью забитыми мячами (семь из них оформил в чемпионате Испании, одним отличился в Кубке Испании) и двумя ассистами (один в Кубке, один в Ла Лиге).

Вторым по результативности футболистом «Жироны» является Виктор Цыганков: пять голов (четыре из них забил в чемпионате, один – в Кубке) и два ассиста(оба оформил в Ла Лиге).

Тройку закрывает Кристиан Стуани с четырьмя голами (три забил в Ла Лиге, один – в Кубке).

Ранее стали известны оценки Ваната и Цыганкова за матч с «Барселоной».