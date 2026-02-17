Стали известны подробности готовящегося трансфера Эрики в Карпаты

В ближайшее время «Карпаты» готовятся осуществить трансфер 20-летнего центрального защитника Эрики, контракт которого принадлежит армянскому клубу «Ван».

Бразильский легионер уже находится в тренировочном лагере «зелено-белых».

По информации источников Sport.ua, «Карпаты» подпишут с Эрики полноценный контракт на три сезона, а покупка центрбека обойдется львовскому клубу в 100 тысяч евро.

Эрики выступает за «Ван» с лета минувшего года и провел за команду 15 официальных матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.