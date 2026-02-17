Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны подробности готовящегося трансфера Эрики в Карпаты
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 12:11 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:14
385
1

Стали известны подробности готовящегося трансфера Эрики в Карпаты

Бразилец станет полноправным футболистом львовского клуба

17 февраля 2026, 12:11 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:14
385
1 Comments
Стали известны подробности готовящегося трансфера Эрики в Карпаты
ФК Ван. Эрики

В ближайшее время «Карпаты» готовятся осуществить трансфер 20-летнего центрального защитника Эрики, контракт которого принадлежит армянскому клубу «Ван».

Бразильский легионер уже находится в тренировочном лагере «зелено-белых».

По информации источников Sport.ua, «Карпаты» подпишут с Эрики полноценный контракт на три сезона, а покупка центрбека обойдется львовскому клубу в 100 тысяч евро.

Эрики выступает за «Ван» с лета минувшего года и провел за команду 15 официальных матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
Детали согласованы. Карпаты планируют объявить о трансфере бразильца
Отложили на лето. У Металлиста 1925 две проблемы на трансферном рынке
Клуб УПЛ не смог продлить контракт лидера или продать его. Он уйдет
Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 16 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Футбол | 17 февраля 2026, 08:11 0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня это не легенда Динамо»

Вингер не считает себя легендой клуба

Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Футбол | 16.02.2026, 23:59
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Хаби Алонсо может возглавить именитый английский клуб после сезона 2025/26
Футбол | 17.02.2026, 09:47
Хаби Алонсо может возглавить именитый английский клуб после сезона 2025/26
Хаби Алонсо может возглавить именитый английский клуб после сезона 2025/26
Милевский ждет трансфера игрока Динамо в топовый европейский чемпионат
Футбол | 17.02.2026, 08:44
Милевский ждет трансфера игрока Динамо в топовый европейский чемпионат
Милевский ждет трансфера игрока Динамо в топовый европейский чемпионат
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Доволі результативний як для захисника 
Ответить
0
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 11
Хоккей
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
16.02.2026, 07:13 31
Футбол
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 31
Олимпийские игры
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
17.02.2026, 07:55 6
Футбол
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 14
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем