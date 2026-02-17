Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 февраля 2026, 11:22 |
Скандал в Испании. Победный гол Жироны был засчитан ошибочно

Технический комитет арбитров считает, что рефери допустил ошибку в эпизоде с фолом Эчеверри

Скандал в Испании. Победный гол Жироны был засчитан ошибочно
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Жирона» и «Барселона». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 2:1.

По информации AS, технический комитет арбитров Испании считает, что победный гол подопечных Мичела был забит ошибочно. В организации уверены, что главный арбитр был обязан зафиксировать фол Эчеверри на Кунде.

Аналитик Итурральде Гонсалес прокомментировал скандальный эпизод: «Он наступил на Кунде, поэтому этот гол не должен быть засчитан – это фол Эчеверри.

Кроме того, этот фол лишает Жюля возможности вернуться и продолжить борьбу в конкретном эпизоде. В этом моменте необходимо было показать желтую карточку Эчеверри».

После финального свистка главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что он не согласен с решением рефери и считает, что гол Бельтрана на 86-й минуте был забит с нарушением правил.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Барселона Жирона - Барселона Ханс-Дитер Флик Клаудио Эчеверри Жюль Кунде
Николай Тытюк
