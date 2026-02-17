Скандал в Испании. Победный гол Жироны был засчитан ошибочно

В понедельник, 16 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Жирона» и «Барселона». Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 2:1.

По информации AS, технический комитет арбитров Испании считает, что победный гол подопечных Мичела был забит ошибочно. В организации уверены, что главный арбитр был обязан зафиксировать фол Эчеверри на Кунде.

Аналитик Итурральде Гонсалес прокомментировал скандальный эпизод: «Он наступил на Кунде, поэтому этот гол не должен быть засчитан – это фол Эчеверри.

Кроме того, этот фол лишает Жюля возможности вернуться и продолжить борьбу в конкретном эпизоде. В этом моменте необходимо было показать желтую карточку Эчеверри».

После финального свистка главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что он не согласен с решением рефери и считает, что гол Бельтрана на 86-й минуте был забит с нарушением правил.