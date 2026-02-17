Неудобный соперник. От какого клуба Трубин пропустил больше голов в ЛЧ?
Вспомним все команды, игроки которых забивали в ворота украинского голкипера в Лиге чемпионов
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин за свою карьеру пропустил 69 голов в Лиге чемпионов (суммарно за Бенфику и Шахтер без учета квалификации).
14 из этих голов (20,3%) были пропущены от мадридского Реала, сегодняшнего соперника Бенфики в 1/16 финала ЛЧ сезона 2025/26.
Реал является рекордсменом по количеству забитых мячей Анатолию Трубину.
9 голов украинец пропустил от Барселоны, по 6 – от Боруссии Менхенгладбах и Интера.
Голы, пропущенные Анатолием Трубиным в Лиге чемпионов (69, без учета квалификации)
- 14 – Реал
- 9 – Барселона
- 6 – Боруссия Менхенгладбах
- 6 – Интер
- 5 – РБ Лейпциг
- 5 – Монако
- 4 – Реал Сосьедад
- 3 – РБ Зальцбург
- 3 – Фейеноорд
- 3 – Карабах
- 3 – Ньюкасл Юнайтед
- 2 – Селтик
- 2 – Ювентус
- 1 – Црвена Звезда
- 1 – Бавария
- 1 – Челси
- 1 – Байер
Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор забил уже 4 гола в ворота Трубина в ЛЧ, больше его забивал только Рафинья из Барселоны (5).
Лучшие бомбардиры в матчах Лиги чемпионов против Анатолия Трубина
- 5 – Рафинья (Барселона)
- 4 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 3 – Алассан Плео (Боруссия Менхенгладбах)
- 3 – Карим Бензема (Реал)
