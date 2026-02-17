Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неудобный соперник. От какого клуба Трубин пропустил больше голов в ЛЧ?
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 10:54 | Обновлено 17 февраля 2026, 10:55
Неудобный соперник. От какого клуба Трубин пропустил больше голов в ЛЧ?

Вспомним все команды, игроки которых забивали в ворота украинского голкипера в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин за свою карьеру пропустил 69 голов в Лиге чемпионов (суммарно за Бенфику и Шахтер без учета квалификации).

14 из этих голов (20,3%) были пропущены от мадридского Реала, сегодняшнего соперника Бенфики в 1/16 финала ЛЧ сезона 2025/26.

Реал является рекордсменом по количеству забитых мячей Анатолию Трубину.

9 голов украинец пропустил от Барселоны, по 6 – от Боруссии Менхенгладбах и Интера.

Голы, пропущенные Анатолием Трубиным в Лиге чемпионов (69, без учета квалификации)

  • 14 – Реал
  • 9 – Барселона
  • 6 – Боруссия Менхенгладбах
  • 6 – Интер
  • 5 – РБ Лейпциг
  • 5 – Монако
  • 4 – Реал Сосьедад
  • 3 – РБ Зальцбург
  • 3 – Фейеноорд
  • 3 – Карабах
  • 3 – Ньюкасл Юнайтед
  • 2 – Селтик
  • 2 – Ювентус
  • 1 – Црвена Звезда
  • 1 – Бавария
  • 1 – Челси
  • 1 – Байер

Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор забил уже 4 гола в ворота Трубина в ЛЧ, больше его забивал только Рафинья из Барселоны (5).

Лучшие бомбардиры в матчах Лиги чемпионов против Анатолия Трубина

  • 5 – Рафинья (Барселона)
  • 4 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 3 – Алассан Плео (Боруссия Менхенгладбах)
  • 3 – Карим Бензема (Реал)
По теме:
Винисиус назвал лучшего игрока мира, который уже покинул Реал
Трубин как бомбардир. Украинцы, которые забивали Реалу в Лиге чемпионов
Трубин входит в тройку украинских вратарей-гвардейцев Лиги чемпионов
статистика Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Анатолий Трубин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Юра Ганусяк
Трубін незручний воротар для Реалу, якому забив єдиний гол в кар"єрі.
Ответить
+2
