Неудобный соперник. От какого клуба Трубин пропустил больше голов в ЛЧ?

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин за свою карьеру пропустил 69 голов в Лиге чемпионов (суммарно за Бенфику и Шахтер без учета квалификации).

14 из этих голов (20,3%) были пропущены от мадридского Реала, сегодняшнего соперника Бенфики в 1/16 финала ЛЧ сезона 2025/26.

Реал является рекордсменом по количеству забитых мячей Анатолию Трубину.

9 голов украинец пропустил от Барселоны, по 6 – от Боруссии Менхенгладбах и Интера.

Голы, пропущенные Анатолием Трубиным в Лиге чемпионов (69, без учета квалификации)

14 – Реал

9 – Барселона

6 – Боруссия Менхенгладбах

6 – Интер

5 – РБ Лейпциг

5 – Монако

4 – Реал Сосьедад

3 – РБ Зальцбург

3 – Фейеноорд

3 – Карабах

3 – Ньюкасл Юнайтед

2 – Селтик

2 – Ювентус

1 – Црвена Звезда

1 – Бавария

1 – Челси

1 – Байер

Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор забил уже 4 гола в ворота Трубина в ЛЧ, больше его забивал только Рафинья из Барселоны (5).

Лучшие бомбардиры в матчах Лиги чемпионов против Анатолия Трубина