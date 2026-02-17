17 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В составе «орлов» выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Цвета «Реала» защищает украинец Андрей Лунин.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция