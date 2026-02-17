Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бенфика
17.02.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 07:43 |
0

Бенфика – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 17 февраля в 22:00

Коллаж Sport.ua

17 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «орлов» выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Цвета «Реала» защищает украинец Андрей Лунин.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика – Реал Мадрид
Трансляция матча В эфире

Стало известно, что определит будущее Арбелоа в Реале
Лидер ПСЖ тренировался с дискомфортом – его участие в матче ЛЧ под вопросом
Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ
Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
