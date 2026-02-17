Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт предлагает Реброву пригласить в сборную Украины нового нападающего
Чемпионат мира
17 февраля 2026, 11:33 |
Эксперт предлагает Реброву пригласить в сборную Украины нового нападающего

Надо как можно скорее отвлечься от потерь Зинченко и Довбика, считает Цымбал

УАФ. Сергей Ребров
УАФ. Сергей Ребров

Известный эксперт Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua рассказал, скажется ли на игре сборной Украины отсутствие из-за травм Александра Зинченко и Артема Довбика в поединке плей-офф отбора на ЧМ-2026 со шведами, который состоится 26 марта в испанской Валенсии.

«Было бы гораздо хуже, если бы этот случай с Зинченко и Довбиком случился перед противостоянием в Испании. Однако, поскольку впереди еще достаточно времени, то у тренерского штаба во главе с Сергеем Ребровым есть возможность все взвесить, абстрагироваться от кадровых потерь и пытаться добавлять благодаря домашним наработкам.

Конечно, прежде всего, следует определиться с тактическими построениями, которые будут наиболее комфортными для наших футболистов. Я считаю, что у украинской сборной именно полузащита – самое сильное звено. Есть из кого выбирать. Радует, что снова на виду Руслан Малиновский, только бы в дальнейшем обходилось без травм.

Несколько хуже ситуация с нападающими, где к услугам Реброва только Роман Яремчук и Владислав Ванат. Это право наставника, отвечающего за результат, ограничиться только этими форвардами или вызвать еще одного для более острой конкуренции после травмы Довбика.

Будь моя воля, то я бы дал шанс быстро прогрессирующему Игорю Краснопиру. Это разноплановый форвард, агрессивно действующий, как из глубины поля, так и на острие, умело подыгрывает партнерам. Он не подведет».

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Николай Цымбал Александр Зинченко Артем Довбик Игорь Краснопир травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
MrStepanovM .
ще один "відомий експерт"
