Трубин входит в тройку украинских вратарей-гвардейцев Лиги чемпионов
Вспомним, кто из украинских голкиперов входит в топ-10 по количеству сыгранных матчей в турнире
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин может сегодня открыть 5-й десяток матчей в Лиге чемпионов (без учета квалификации).
Лиссабонцы дома в первом матче 1/16 финала на своем поле снова будут принимать мадридский Реал.
Трубин в прошлом поединке против «сливочных» стал третьим украинским вратарем, достигшим отметки в 40+ сыгранных матчей в турнире. В активе украинца 26 поединков за Бенфику и 14 – за донецкий Шахтер.
Больше Трубина в ЛЧ сыграли только Александр Шовковский (77 матчей) и Андрей Пятов (72).
Также отметим, что голкипер мадридского Реала Андрей Лунин занимает в рейтинге 5 место (13).
Топ-10 украинских вратарей с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов (без учета квалификации)
- 77 – Александр Шовковский (77 – Динамо)
- 72 – Андрей Пятов (72 – Шахтер)
- 40 – Анатолий Трубин (26 – Бенфика, 14 – Шахтер)
- 14 – Дмитрий Ризнык (14 – Шахтер)
- 13 – Андрей Лунин (13 – Реал)
- 9 – Виталий Рева (9 – Динамо)
- 9 – Александр Рыбка (6 – Шахтер, 3 – Динамо)
- 9 – Георгий Бущан (9 – Динамо)
- 8 – Андрей Дикань (8 – спартак)
- 8 – Станислав Богуш (8 – Динамо)
