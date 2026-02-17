Трубин входит в тройку украинских вратарей-гвардейцев Лиги чемпионов

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин может сегодня открыть 5-й десяток матчей в Лиге чемпионов (без учета квалификации).

Лиссабонцы дома в первом матче 1/16 финала на своем поле снова будут принимать мадридский Реал.

Трубин в прошлом поединке против «сливочных» стал третьим украинским вратарем, достигшим отметки в 40+ сыгранных матчей в турнире. В активе украинца 26 поединков за Бенфику и 14 – за донецкий Шахтер.

Больше Трубина в ЛЧ сыграли только Александр Шовковский (77 матчей) и Андрей Пятов (72).

Также отметим, что голкипер мадридского Реала Андрей Лунин занимает в рейтинге 5 место (13).

Топ-10 украинских вратарей с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов (без учета квалификации)