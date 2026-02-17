Товарищеские матчи, 16 февраля. Оболонь проиграла команде Пучкова

15 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Команды УПЛ завершили сборы и возвращаются в Украину.

Заключительный матч в Турции провела киевская Оболонь – поражение от команды Токтогул из Киргизстана (1:2), которую возглавляет украинский специалист Сергей Пучков.

Соперник открыл счёт в первом тайме, но ещё до перерыва команде УПЛ удалось восстановить равновесие. Мяч в сетку отправил Иван Нестеренко (1:1).

Во втором тайме оппоненты получили право на пенальти. Назарий Федоривский парировал удар, однако первым на добивании оказался игрок соперника (2:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 15 февраля 2026

Оболонь (Украина) – Токтогул (Киргизстан) – 1:2

Ольборг (Дания) – Вестманнаэйяр (Исландия) – 1:2

Славия Прага B (Чехия) – Женис (Казахстан) – 2:0

Динамо Тбилиси (Грузия) – Навбахор Наманган (Узбекистан) – 1:1

Петрокуб (Молдова) – Самгурали (Грузия) – 1:1

Согдиана (Узбекистан) – Динамо Батуми (Грузия) – 2:0

