Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 февраля 2026, 16:23
Товарищеские матчи, 16 февраля. Оболонь проиграла команде Пучкова

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

ФК Оболонь

15 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Команды УПЛ завершили сборы и возвращаются в Украину.

Заключительный матч в Турции провела киевская Оболонь – поражение от команды Токтогул из Киргизстана (1:2), которую возглавляет украинский специалист Сергей Пучков.

Соперник открыл счёт в первом тайме, но ещё до перерыва команде УПЛ удалось восстановить равновесие. Мяч в сетку отправил Иван Нестеренко (1:1).

Во втором тайме оппоненты получили право на пенальти. Назарий Федоривский парировал удар, однако первым на добивании оказался игрок соперника (2:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 15 февраля 2026

  • Оболонь (Украина) – Токтогул (Киргизстан) – 1:2
  • Ольборг (Дания) – Вестманнаэйяр (Исландия) – 1:2
  • Славия Прага B (Чехия) – Женис (Казахстан) – 2:0
  • Динамо Тбилиси (Грузия) – Навбахор Наманган (Узбекистан) – 1:1
  • Петрокуб (Молдова) – Самгурали (Грузия) – 1:1
  • Согдиана (Узбекистан) – Динамо Батуми (Грузия) – 2:0

Видео матча

По теме:
Левый Берег в контрольном матче сыграл вничью с ФК «Вильхивцы»
Василий БАРАНОВ: «У нас сейчас очень неплохая конкуренция»
Франция – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
