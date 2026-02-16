Другие новости16 февраля 2026, 16:23 | Обновлено 16 февраля 2026, 16:39
320
0
Товарищеские матчи, 15 февраля. Зимние сборы подходят к финишу
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
16 февраля 2026, 16:23 | Обновлено 16 февраля 2026, 16:39
320
0
15 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Команды УПЛ завершили сборы и возвращаются в Украину.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 15 февраля 2026
- Тампа-Бэй (США) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 2:0
- Орландо Сити (США) – Колорадо Рэпидс (США) – 1:4
- Ружомберок B (Словакия) – Спишска Нова Вес (Словакия) – 4:1
- Геккен (Швеция) – Гетеборг (Швеция) – 2:1
- Жижков (Чехия) – Кралув Двур (Чехия) – 8:1
- Маарду (Эстония) – Флора U21 (Эстония) – 0:0
- Юнгшиле (Швеция) – Ютсиктенс (Швеция) – 4:1
- Питео (Швеция) – Шеллефтео (Швеция) – 2:3
- Ассириска (Швеция) – Арланда (Швеция) – 0:1
- Вапрус Пярну (Эстония) – Нарва (Эстония) – 0:2
- Васалунд (Швеция) – Стоксунд (Швеция) – 2:1
- Хегельманн (Литва) – Гробиня (Латвия) – 2:1
- Левангер (Норвегия) – Рана (Норвегия) – 4:1
- Рауфосс (Норвегия) – Саннес Ульф (Норвегия) – 0:0
- Трансинвест (Литва) – BE1 НФА (Литва) – 4:0
- Арарат-Армения (Армения) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 0:1
- Левадия U21 (Эстония) – Таллинн (Эстония) – 3:2
- Редник Крижевци (Хорватия) – Вараждин (Хорватия) – 3:0
- Самгурали (Грузия) – Термез Сурхон (Узбекистан) – 1:2
- Сириус (Швеция) – Олесунн (Норвегия) – 3:2
- Эстерсунд (Швеция) – Сундсвалль (Швеция) – 1:2
- Илбирс (Кыргызстан) – Спаери (Грузия) – 1:1
- Бавария Альценау (Германия) – Гиссен (Германия) – 2:3
- АФК Эскильстуна (Швеция) – Энчепинг (Швеция) – 3:0
- Кристиансунд (Норвегия) – Эгерсундс (Норвегия) – 1:1
- Молде (Норвегия) – Браттвог (Норвегия) – 2:1
- Будучност (Черногория) – Игало (Черногория) – 4:0
- Йонава (Литва) – Таурас Таураге (Литва) – 0:3
- Таммека (Эстония) – Виймси (Эстония) – 2:0
- Сиэтл Саундерс (США) – Луисвилл Сити (США) – 3:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 16 февраля 2026, 12:56 5
И опять не без приключений
Футбол | 16 февраля 2026, 08:40 3
Николеску – о возможном переходе Бленуце
Бокс | 16.02.2026, 08:13
Футбол | 16.02.2026, 14:29
Бокс | 16.02.2026, 03:44
Комментарии 0
Популярные новости
15.02.2026, 11:18 1
14.02.2026, 23:52 4
15.02.2026, 09:14 3
15.02.2026, 10:40 25
14.02.2026, 20:39
14.02.2026, 21:39 3
16.02.2026, 12:23 17
16.02.2026, 05:02