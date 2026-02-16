Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 15 февраля. Зимние сборы подходят к финишу
16 февраля 2026, 16:23 | Обновлено 16 февраля 2026, 16:39
Товарищеские матчи, 15 февраля. Зимние сборы подходят к финишу

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

УПЛ

15 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Команды УПЛ завершили сборы и возвращаются в Украину.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 15 февраля 2026

  • Тампа-Бэй (США) – Клуб де Фут Монреаль (Канада) – 2:0
  • Орландо Сити (США) – Колорадо Рэпидс (США) – 1:4
  • Ружомберок B (Словакия) – Спишска Нова Вес (Словакия) – 4:1
  • Геккен (Швеция) – Гетеборг (Швеция) – 2:1
  • Жижков (Чехия) – Кралув Двур (Чехия) – 8:1
  • Маарду (Эстония) – Флора U21 (Эстония) – 0:0
  • Юнгшиле (Швеция) – Ютсиктенс (Швеция) – 4:1
  • Питео (Швеция) – Шеллефтео (Швеция) – 2:3
  • Ассириска (Швеция) – Арланда (Швеция) – 0:1
  • Вапрус Пярну (Эстония) – Нарва (Эстония) – 0:2
  • Васалунд (Швеция) – Стоксунд (Швеция) – 2:1
  • Хегельманн (Литва) – Гробиня (Латвия) – 2:1
  • Левангер (Норвегия) – Рана (Норвегия) – 4:1
  • Рауфосс (Норвегия) – Саннес Ульф (Норвегия) – 0:0
  • Трансинвест (Литва) – BE1 НФА (Литва) – 4:0
  • Арарат-Армения (Армения) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 0:1
  • Левадия U21 (Эстония) – Таллинн (Эстония) – 3:2
  • Редник Крижевци (Хорватия) – Вараждин (Хорватия) – 3:0
  • Самгурали (Грузия) – Термез Сурхон (Узбекистан) – 1:2
  • Сириус (Швеция) – Олесунн (Норвегия) – 3:2
  • Эстерсунд (Швеция) – Сундсвалль (Швеция) – 1:2
  • Илбирс (Кыргызстан) – Спаери (Грузия) – 1:1
  • Бавария Альценау (Германия) – Гиссен (Германия) – 2:3
  • АФК Эскильстуна (Швеция) – Энчепинг (Швеция) – 3:0
  • Кристиансунд (Норвегия) – Эгерсундс (Норвегия) – 1:1
  • Молде (Норвегия) – Браттвог (Норвегия) – 2:1
  • Будучност (Черногория) – Игало (Черногория) – 4:0
  • Йонава (Литва) – Таурас Таураге (Литва) – 0:3
  • Таммека (Эстония) – Виймси (Эстония) – 2:0
  • Сиэтл Саундерс (США) – Луисвилл Сити (США) – 3:1
