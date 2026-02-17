МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 24-го тура Ла Лиги.

«Эта победа была нам очень нужна, ведь есть группа из десяти команд, которые борются, чтобы не оказаться внизу таблицы. Обейди «Барселону» чрезвычайно сложно – они побеждают в 90% матчей. Мы провели фантастический поединок, я получил огромное удовольствие от игры против такого соперника.

Был ли ошибочно засчитан второй гол Барселоны? Был спорный мяч, и, по моему мнению, Клаудио играл именно в мяч. Он не шел шипами, а пытался сыграть внутренней частью стопы. Если бы арбитр свистнул фол – я бы это принял, но правильно, что VAR не вмешался. Очень несправедливо говорить только об одном моменте, учитывая, какой матч мы провели.

Если посмотреть на статистику, «Барселона» много бегала. Мы заставили их возвращаться назад и страдать больше, чем обычно. Десять баллов для моих игроков. Заслуга не моя – это они решились выполнить все, о чем я просил».

Жоан Гарсия был лучшим в составе «Барселоны». А мы продемонстрировали невероятный характер.

Это одна из лучших наших игр с тех пор, как я возглавляю команду. Эта «Барселона» заставляет тебя много обороняться. Мы выполнили самый большой физический объем работы в этом году. Истощение было колоссальным», – сказал тренер.