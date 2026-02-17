Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Голкипер Барселоны раскритиковал команду после поражения от Жироны
Испания
17 февраля 2026, 05:41 | Обновлено 17 февраля 2026, 05:43
Голкипер Барселоны раскритиковал команду после поражения от Жироны

Жоан Гарсия поделился эмоциями после неудачи в матче Ла Лиги

Голкипер Барселоны раскритиковал команду после поражения от Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия поделился эмоциями после неудачи в матче Ла Лиги против «Жироны» (1:2).

Ранее каталонский клуб крупно уступил мадридскому «Атлетико» (0:4) в рамках первого поединка полуфинала Кубка Испании.

«Задача вратаря – спасать ворота. К сожалению, сегодня по нашим воротам били гораздо чаще, чем нам бы того хотелось. Мои личные спасения не имеют большого значения, если команда в итоге не набирает очки.

Я убежден, что нам необходимо прогрессировать. Мы позволяем соперникам забивать слишком часто и без особых усилий. Ситуация требует глубокого анализа.

Отсутствие матчей в середине недели предоставит нам возможность детально разобрать ошибки и поработать над ними. Постараемся без лишних эмоций найти способы улучшить наши результаты», – отметил Гарсия.

Жоан Гарсия Барселона Жирона Ла Лига Атлетико Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: Marca
