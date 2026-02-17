Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чем добили Барсу? Флик раскрыл истинную причину поражения от Жироны
Испания
17 февраля 2026, 01:01 | Обновлено 17 февраля 2026, 01:21
Чем добили Барсу? Флик раскрыл истинную причину поражения от Жироны

Тренер прокомментировал неудачу в матче 24-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал неудачу в матче 24-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:2).

«В первой половине встречи мы создали немало шансов. Однако после перерыва инициатива перешла к «Жироне». Наша игра в защите, особенно во время контратак соперника, оставляла желать лучшего. Противник победил заслуженно, так как мы показали слабый уровень.

У нас возникли серьезные проблемы с позиционной игрой, в частности в центральной зоне. Количество допущенных ошибок было чрезмерным. Сейчас команде необходимо восстановить привычный ритм и вернуть качество игры, которое временно утрачено.

Футболистам жизненно важен отдых из-за накопившейся усталости. Впереди еще большая часть сезона, и мы обязательно придем в норму.

Что касается момента с участием Кунде – если у вас нет на этот счет своего мнения, то и я воздержусь от комментариев», – подытожил Флик.

По теме:
Во всех трех последних победах Жироны над Барселоной есть украинский след
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера
Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига Жирона Жирона - Барселона Жюль Кунде
Михаил Олексиенко Источник: Marca
