Во всех трех последних победах Жироны над Барселоной есть украинский след

В третьем подряд победном матче Жироны над Барселоной в Ла Лиге результативными действиями отмечались украинцы.

Напомним, что в игре 24-го тура, в которой Жирона праздновала победу со счетом 2:1, ассистом отличился Владислав Ванат.

До этого команда украинцев побеждала в дерби в сезоне 2023/24, при этом сделала дважды с одинаковым счетом 4:2.

Тогда при Жироне голами и ассистами отмечались Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Три последние победы Жироны над Барселоной

2025/26: Жирона – Барселона – 2:1 (Владислав Ванат – ассист)

2023/24: Жирона – Барселона – 4:2 (Артем Довбик – гол и ассист)

2023/24: Барселона – Жирона – 2:4 (Артем Довбик – гол, Виктор Цыганков – ассист)