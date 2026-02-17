Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Во всех трех последних победах Жироны над Барселоной есть украинский след
Испания
17 февраля 2026, 00:36
Во всех трех последних победах Жироны над Барселоной есть украинский след

Ванат стал очередным украинским футболистом, приложившим усилия для победы в дерби

17 февраля 2026, 00:36
Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем подряд победном матче Жироны над Барселоной в Ла Лиге результативными действиями отмечались украинцы.

Напомним, что в игре 24-го тура, в которой Жирона праздновала победу со счетом 2:1, ассистом отличился Владислав Ванат.

До этого команда украинцев побеждала в дерби в сезоне 2023/24, при этом сделала дважды с одинаковым счетом 4:2.

Тогда при Жироне голами и ассистами отмечались Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Три последние победы Жироны над Барселоной

2025/26: Жирона – Барселона – 2:1 (Владислав Ванат – ассист)
2023/24: Жирона – Барселона – 4:2 (Артем Довбик – гол и ассист)
2023/24: Барселона – Жирона – 2:4 (Артем Довбик – гол, Виктор Цыганков – ассист)

По теме:
Чем добили Барсу? Флик раскрыл истинную причину поражения от Жироны
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
