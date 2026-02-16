Ванат стал шестым украинцем, отмечавшимся ассистом в Ла Лиге

Владислав Ванат стал шестым украинцем, отличившимся по крайней мере одним ассистом в испанской Ла Лиге.

Случилось это в матче 24-го тура, в котором Жирона принимает Барселону.

Из шести украинцев трое сделали это, играя за Жирону: Виктор Цыганков (20), Артем Довбик (8) и Владислав Ванат (1).

В составе других команд результативными передачами в разное время отмечались Евгений Коноплянка (4 за Севилью), Артем Кравец (2 за Гранаду) и Андрей Лунин (1 за Реал).

Ассисты украинцев в Ла Лиге