Испания16 февраля 2026, 23:53
Ванат стал шестым украинцем, отмечавшимся ассистом в Ла Лиге
Три из этих шести украинских футболистов сделали это, играя за Жирону
16 февраля 2026, 23:53
Владислав Ванат стал шестым украинцем, отличившимся по крайней мере одним ассистом в испанской Ла Лиге.
Случилось это в матче 24-го тура, в котором Жирона принимает Барселону.
Из шести украинцев трое сделали это, играя за Жирону: Виктор Цыганков (20), Артем Довбик (8) и Владислав Ванат (1).
В составе других команд результативными передачами в разное время отмечались Евгений Коноплянка (4 за Севилью), Артем Кравец (2 за Гранаду) и Андрей Лунин (1 за Реал).
Ассисты украинцев в Ла Лиге
- 20 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 8 – Артем Довбик (Жирона)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 2 – Артем Кравец (Гранада)
- 1 – Андрей Лунин (Реал)
- 1 – Владислав Ванат (Жирона)
