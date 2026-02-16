Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ванат стал шестым украинцем, отмечавшимся ассистом в Ла Лиге
Испания
16 февраля 2026, 23:53
Владислав Ванат стал шестым украинцем, отличившимся по крайней мере одним ассистом в испанской Ла Лиге.

Случилось это в матче 24-го тура, в котором Жирона принимает Барселону.

Из шести украинцев трое сделали это, играя за Жирону: Виктор Цыганков (20), Артем Довбик (8) и Владислав Ванат (1).

В составе других команд результативными передачами в разное время отмечались Евгений Коноплянка (4 за Севилью), Артем Кравец (2 за Гранаду) и Андрей Лунин (1 за Реал).

Ассисты украинцев в Ла Лиге

  • 20 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 8 – Артем Довбик (Жирона)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 2 – Артем Кравец (Гранада)
  • 1 – Андрей Лунин (Реал)
  • 1 – Владислав Ванат (Жирона)
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера
ФОТО. В Барсе дали Кубарси неожиданное прозвище – и это про McDonald’s
чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика Жирона Жирона - Барселона Барселона Виктор Цыганков Владислав Ванат Артем Довбик Евгений Коноплянка Андрей Лунин Артем Кравец
