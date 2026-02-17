Лидер ПСЖ тренировался с дискомфортом – его участие в матче ЛЧ под вопросом

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рискует не принять участия в предстоящем поединке Лиги чемпионов против «Монако».

Коллективы сойдутся в рамках стыковых матчей за путевку в 1/8 финала. Первая встреча запланирована на сегодня, 17 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщает издание L’Equipe, 28-летний футболист ощутил боли в ноге во время вчерашнего тренировочного занятия. Игрок попытался выполнить ускорение, чтобы оценить серьезность повреждения, после чего проконсультировался с медицинским штабом. Его выход на поле в сегодняшнем матче остается под вопросом.

Уточняется, что Дембеле начал испытывать неприятные ощущения еще после завершения пятничной игры с «Ренном» (1:3).