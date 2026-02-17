Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 04:17 | Обновлено 17 февраля 2026, 04:25
23
0

Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ

Поконьоли поделился ожиданиями от первой встречи в рамках стыковых матчей

17 февраля 2026, 04:17 | Обновлено 17 февраля 2026, 04:25
23
0
Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Монако» Себастьен Поконьоли поделился ожиданиями от первой встречи в рамках стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против «Пари Сен-Жермен».

«Выход Магнеса [Акліуша] на поле остается под вопросом. Ему необходимо медицинское обследование, а во вторник утром у нас запланирована еще одна тренировка.

Участие Ламина [Камара] также не гарантировано. Кроме того, обследование должен пройти Ансу [Фати], так что сейчас у нас сразу три игрока находятся в неопределенном статусе.

Нам крайне важно сохранять веру в собственные силы, иначе выходить на поле просто нет смысла. Я убежден, что игроки настроены решительно: они хотят показать качественный футбол и обеспечить себе хорошие шансы перед ответным поединком», – отметил Поконьоли.

По теме:
Жозе Моуриньо намекнул на возможное возвращение в Реал Мадрид
Жозе Моуриньо признался, почему на самом деле ушел из Реала
Жоау НЕВЕШ: «Мы будем играть как единое целое»
Монако ПСЖ Лига чемпионов Магнес Аклиуш Ансу Фати
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Футбол | 16 февраля 2026, 08:40 3
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб

Николеску – о возможном переходе Бленуце

Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Футбол | 16 февраля 2026, 23:59 25
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону

Каталонское дерби завершилось сенсационной победой команды Мичела

Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16.02.2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью
Футбол | 17.02.2026, 03:10
Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью
Мбаппе проходит консервативное лечение, нападающий играет с болью
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16.02.2026, 08:29
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 8
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
15.02.2026, 16:15 29
Олимпийские игры
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
16.02.2026, 04:15 6
Футбол
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем