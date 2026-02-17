Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ
Поконьоли поделился ожиданиями от первой встречи в рамках стыковых матчей
Тренер «Монако» Себастьен Поконьоли поделился ожиданиями от первой встречи в рамках стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против «Пари Сен-Жермен».
«Выход Магнеса [Акліуша] на поле остается под вопросом. Ему необходимо медицинское обследование, а во вторник утром у нас запланирована еще одна тренировка.
Участие Ламина [Камара] также не гарантировано. Кроме того, обследование должен пройти Ансу [Фати], так что сейчас у нас сразу три игрока находятся в неопределенном статусе.
Нам крайне важно сохранять веру в собственные силы, иначе выходить на поле просто нет смысла. Я убежден, что игроки настроены решительно: они хотят показать качественный футбол и обеспечить себе хорошие шансы перед ответным поединком», – отметил Поконьоли.
