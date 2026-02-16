Жоау НЕВЕШ: «Мы будем играть как единое целое»

Португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш прокомментировал предстоящий матч с «Монако» в 1/16 финала Лиги чемпионов:

«Команда не любит проигрывать, но в футболе такое случается. Мы стремимся побеждать и с нетерпением ждем следующего поединка. Мы знаем, в чем нам нужно добавить.

Мы будем играть как единое целое, давить на соперника без мяча и пытаться контролировать игру. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата во вторник.

В раздевалке царит прекрасная атмосфера. Мы мотивированы и очень хотим сыграть в этом турнире. То, что мы играем против другой команды из Лиги 1, имеет как плюсы, так и минусы: они знают нас, но и мы их тоже.

Никакого давления нет. Это просто очередной матч, где мы постараемся показать свою игру. Мы часто пересекаемся с «Монако» в Лиге 1, поэтому наша тактика понятна: контроль мяча, а в случае его потери – быстрое возвращение. Что касается моей формы? Я чувствую себя готовым на все 100% и стремлюсь выйти на поле.

Тренер сказал нам, что этот матч может стать переломным в сезоне. Это вполне логично, ведь приближаются решающие стадии турниров. Во вторник нас ждет хороший матч против «Монако» – большого клуба, который демонстрирует качественный футбол. Но все будет зависеть именно от нас и от того, как мы себя проявим».

Поединок между «Монако» и «ПСЖ» состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву.

Ранее Луис Энрике дал пресс-конференцию перед матчем с «ПСЖ».