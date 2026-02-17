Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Ливерпуля
Англия
17 февраля 2026, 04:38 | Обновлено 17 февраля 2026, 04:39
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» изучает вариант с трансфером хавбека «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера.

Руководство манкунианцев формирует перечень приоритетных целей для укрепления средней линии в период летнего трансферного окна. Согласно сведениям издания Manchester Evening News, «красные дьяволы» активно наблюдают за развитием событий вокруг аргентинского полузащитника.

Действующее соглашение игрока с мерсисайдским клубом действительно до 2028 года. В текущем розыгрыше АПЛ на счету Макаллистера два ассиста в 25 проведенных встречах.

Алексис Макаллистер Ливерпуль Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: Manchester Evening News
