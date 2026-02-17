Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Ливерпуля

«Манчестер Юнайтед» изучает вариант с трансфером хавбека «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера.

Руководство манкунианцев формирует перечень приоритетных целей для укрепления средней линии в период летнего трансферного окна. Согласно сведениям издания Manchester Evening News, «красные дьяволы» активно наблюдают за развитием событий вокруг аргентинского полузащитника.

Действующее соглашение игрока с мерсисайдским клубом действительно до 2028 года. В текущем розыгрыше АПЛ на счету Макаллистера два ассиста в 25 проведенных встречах.