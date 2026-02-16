Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.02
W50 Макон (Франция – хард, зал), Engie Open Macon W50
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елена Грекул (Украина) – Дарья Есыпчук (Украина, 9) – 1:6, 7:6 (7:4), 4:6
Второй круг
- Энола Кьеза (Италия, 6) – Дарья Есыпчук (Украина, 9) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Мари Маттель (Франция) и Люси Тан (Франция) – Луиза Фуллана (Бразилия) и Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
W35 Гаага (Нидерланды – хард, зал), ITF The hague Indoor 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анн Кеука (Германия, 7) – Анна Бурчак (Украина) – 6:3, 6:1
- Пиппа Босман (Нидерланды, уайлд-кард) – Анастасия Фирман (Украина, 9) – 0:6, 0:6
Второй круг
- Анн Кеука (Германия, 7) – Анастасия Фирман (Украина, 9) – 2:6, 1:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Вероника Подрез (Украина, 1) – Аллегра Дэйвис (Великобритания) – 17.02, не ранее 13:00
- Анук Петерс (Нидерланды) – Анастасия Фирман (Украина) – 17.02
Парный разряд
Первый круг
- Мара Гут (Германия) и Елена Нимаер (Германия) – Анастасия Фирман (Украина) и Мэдисон Сиг (США) – 4:6, 2:6
Второй круг
- Анастасия Фирман (Украина) и Мэдисон Сиг (США) – Валентина Иванов (Новая Зеландия) и Ребекка Мортенсен (Дания, 3) – ТВА
W35 Лас Вегас (Невада, США – хард), The Lake Las Vegas W35 Pro Tennis Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 7 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд
Первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Лорин Джейкобс (США) и Динаэла Раззль (Испания) – Катерина Лазаренко (Украина) и Андре Лукосюте (Литва) – 17.02, не ранее 13:30
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Стефания Карпалюк (Украина) – Анастасия Костюшкина – 5:7. 2:6
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Анжелика Раджи (Италия) – Антонина Сушкова (Украина) – 17.02, не ранее 13:00
- Мария Лазаренко (Украина) – Элишка Тихачкова (Чехия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Мария Лазаренко (Украина) и Джиневра Монтебруно (Италия) – Ноэлла Боузо (Испания) и Элишка Тихачкова (Чехия) – ТВА
W15 Манакор (Испания – хард), Women's Series II Rafa Nadal Academy
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мидори Кастильо (Мексика, 4) – Мария Медведкова (Украина, уайлд-кард) – 6:0, 6:1
- Мария Матеас (Румыния, уайлд-кард) – Полина Исакова (Украина) – 0:6, 3:6
Второй круг
- Миа Уолмрайт (Великобритания. 6) – Полина Исакова (Украина) – 2:6. 1:6 RET
Третий круг
- Полина Исакова (Украина) – Мария Оливер (Испания) – 17.02, 11:30
Парный разряд
Первый круг
- Мария Матеас (Румыния) и Мария Медведкова (Украина) – Валентина Лошиале (Италия) и Мария Оливер (Испания, 3) – 17.02, не ранее 16:00
W15 Палм Коуст (Флорида, США – грунт), Palm Coast Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Кристина Возняк (Украина, 4) – Амалия Елизарова (США) – 7:5, 6:2
Второй круг
- Кристина Возняк (Украина, 4) – Азина Шлеппхорст (Великобритания, 9) – ТВА
