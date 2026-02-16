Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.02

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 февраля

W50 Макон (Франция – хард, зал), Engie Open Macon W50

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Елена Грекул (Украина) – Дарья Есыпчук (Украина, 9) – 1:6, 7:6 (7:4), 4:6

Второй круг

Энола Кьеза (Италия, 6) – Дарья Есыпчук (Украина, 9) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Мари Маттель (Франция) и Люси Тан (Франция) – Луиза Фуллана (Бразилия) и Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА

W35 Гаага (Нидерланды – хард, зал), ITF The hague Indoor 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Анн Кеука (Германия, 7) – Анна Бурчак (Украина) – 6:3, 6:1

Пиппа Босман (Нидерланды, уайлд-кард) – Анастасия Фирман (Украина, 9) – 0:6, 0:6

Второй круг

Анн Кеука (Германия, 7) – Анастасия Фирман (Украина, 9) – 2:6, 1:6

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Подрез (Украина, 1) – Аллегра Дэйвис (Великобритания) – 17.02, не ранее 13:00

– Аллегра Дэйвис (Великобритания) – 17.02, не ранее 13:00 Анук Петерс (Нидерланды) – Анастасия Фирман (Украина) – 17.02

Парный разряд

Первый круг

Мара Гут (Германия) и Елена Нимаер (Германия) – Анастасия Фирман (Украина) и Мэдисон Сиг (США) – 4:6, 2:6

Второй круг

Анастасия Фирман (Украина) и Мэдисон Сиг (США) – Валентина Иванов (Новая Зеландия) и Ребекка Мортенсен (Дания, 3) – ТВА

W35 Лас Вегас (Невада, США – хард), The Lake Las Vegas W35 Pro Tennis Open

Одиночный разряд

Первый круг

Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 7 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Лорин Джейкобс (США) и Динаэла Раззль (Испания) – Катерина Лазаренко (Украина) и Андре Лукосюте (Литва) – 17.02, не ранее 13:30

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Стефания Карпалюк (Украина) – Анастасия Костюшкина – 5:7. 2:6

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

Анжелика Раджи (Италия) – Антонина Сушкова (Украина) – 17.02, не ранее 13:00

– 17.02, не ранее 13:00 Мария Лазаренко (Украина) – Элишка Тихачкова (Чехия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Мария Лазаренко (Украина) и Джиневра Монтебруно (Италия) – Ноэлла Боузо (Испания) и Элишка Тихачкова (Чехия) – ТВА

W15 Манакор (Испания – хард), Women's Series II Rafa Nadal Academy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Мидори Кастильо (Мексика, 4) – Мария Медведкова (Украина, уайлд-кард) – 6:0, 6:1

Мария Матеас (Румыния, уайлд-кард) – Полина Исакова (Украина) – 0:6, 3:6

Второй круг

Миа Уолмрайт (Великобритания. 6) – Полина Исакова (Украина) – 2:6. 1:6 RET

Третий круг

Полина Исакова (Украина) – Мария Оливер (Испания) – 17.02, 11:30

Парный разряд

Первый круг

Мария Матеас (Румыния) и Мария Медведкова (Украина) – Валентина Лошиале (Италия) и Мария Оливер (Испания, 3) – 17.02, не ранее 16:00

W15 Палм Коуст (Флорида, США – грунт), Palm Coast Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Кристина Возняк (Украина, 4) – Амалия Елизарова (США) – 7:5, 6:2

Второй круг