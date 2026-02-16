ITF16 февраля 2026, 23:05 |
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 февраля
М25 Сан Хосе (Коста Рика — хард, зал), M25 San Jose, Costa Rica Country Club
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дмитрий Ковкин (Украина, уайлд-кард) – Владимир Гуренко (Канада, 10) – 2:6, 4:6
М25 Вила Реал ди Санту Антониу (Португалия – хард)
Одиночный разряд
Первый круг
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Тьягу Какау (Португалия) и Наоя Хонда (Япония) – Георгий Кравченко (Украина) и Джорджо Табакко (Италия, 3) – 17.02, не ранее 16:30
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Алекса Петкович (Сербия, уайлд-кард) – Артем Худа (Украина) – 2:6, 2:6
- Партик Томэн (США) – Антон Марченко (Украина) – 6:3, 7:5
- Тимофей Карпалюк (Украина) – Мохамед Абибси (Алжир) – 1:6, 3:6
- Эмир Налинджи (Турция, уайлд-кард) – Михаил Ковалев (Украина) – 5:7, 0:6
Второй круг
- Артем Худа (Украина) – Ориоль Фонт (Испания, 9) – 3:6, 1:6
- Михаил Ковалев (Украина) – Мерт Айтекин (Турция, 10) – 6:3, 6:2
Третий круг
- Альваро Хименес (Испания, 8) – Михаил Ковалев (Украина) – 17.02, 10:00
Одиночный разряд
Первый круг
- Раду Туркану (Румыния) – Вячеслав Белинский (Украина, 2) – 17.02
Парный разряд
Первый круг
- Вячеслав Белинский (Украина) и Душан Обрадович (Сербия) – Грегорио Бьондолильо (Италия) и Джанникола Мисаси (Италия) – 17.02, не ранее 15:00
М15 Гаага (Нидерланды – хард, зал), ITF The Hague Indoor 2026
Одиночный разряд
Первый круг
- Александр Брайнин (Украина) – Оскари Палданиус (Финляндия) – 6:7 (4:7), 3:6
Парный разряд
Первый круг
- Калвин Мюллер (Германия) и Никлас Шелль (Германия, 4) – Александр Брайнин (Украина) и Лейтон Ривера (Норвегия) – 6:4, 6:2
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 7 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Савелий Иванов (1) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:1, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина, 6) – Борис Бутулия (Сербия) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Оскар Поульсен (Дания) и Никола Славич (Швеция) – Борис Бутулия (Сербия) и Юрий Джавакян (Украина) – 17.02, не ранее 12:30
- Леонардо Борелли (Италия) и Лоренцо Роттоли (Италия) – Карим Ибрахим (Египет) и Владимир Ужиловский (Украина, 3) – 17.02, не ранее 14:00
