Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02
16 февраля 2026, 23:05 |
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 16.02–22.02
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 16 до 22 февраля

М25 Сан Хосе (Коста Рика — хард, зал), M25 San Jose, Costa Rica Country Club

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дмитрий Ковкин (Украина, уайлд-кард) – Владимир Гуренко (Канада, 10) – 2:6, 4:6

М25 Вила Реал ди Санту Антониу (Португалия – хард)

Одиночный разряд

Первый круг

  • Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Тьягу Какау (Португалия) и Наоя Хонда (Япония) – Георгий Кравченко (Украина) и Джорджо Табакко (Италия, 3) – 17.02, не ранее 16:30

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Алекса Петкович (Сербия, уайлд-кард) – Артем Худа (Украина) – 2:6, 2:6
  • Партик Томэн (США) – Антон Марченко (Украина) – 6:3, 7:5
  • Тимофей Карпалюк (Украина) – Мохамед Абибси (Алжир) – 1:6, 3:6
  • Эмир Налинджи (Турция, уайлд-кард) – Михаил Ковалев (Украина) – 5:7, 0:6

Второй круг

  • Артем Худа (Украина) – Ориоль Фонт (Испания, 9) – 3:6, 1:6
  • Михаил Ковалев (Украина) – Мерт Айтекин (Турция, 10) – 6:3, 6:2

Третий круг

  • Альваро Хименес (Испания, 8) – Михаил Ковалев (Украина) – 17.02, 10:00

Одиночный разряд

Первый круг

  • Раду Туркану (Румыния) – Вячеслав Белинский (Украина, 2) – 17.02

Парный разряд

Первый круг

  • Вячеслав Белинский (Украина) и Душан Обрадович (Сербия) – Грегорио Бьондолильо (Италия) и Джанникола Мисаси (Италия) – 17.02, не ранее 15:00

М15 Гаага (Нидерланды – хард, зал), ITF The Hague Indoor 2026

Одиночный разряд

Первый круг

  • Александр Брайнин (Украина) – Оскари Палданиус (Финляндия) – 6:7 (4:7), 3:6

Парный разряд

Первый круг

  • Калвин Мюллер (Германия) и Никлас Шелль (Германия, 4) – Александр Брайнин (Украина) и Лейтон Ривера (Норвегия) – 6:4, 6:2

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 7 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Савелий Иванов (1) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:1, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина, 6) – Борис Бутулия (Сербия) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Оскар Поульсен (Дания) и Никола Славич (Швеция) – Борис Бутулия (Сербия) и Юрий Джавакян (Украина) – 17.02, не ранее 12:30
  • Леонардо Борелли (Италия) и Лоренцо Роттоли (Италия) – Карим Ибрахим (Египет) и Владимир Ужиловский (Украина, 3) – 17.02, не ранее 14:00
