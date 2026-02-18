В Испании указали на недостаток Ваната после сенсации против Барселоны
В Испании оценили Ваната и Цыганкова
В понедельник, 16 февраля, в 24-м туре испанской Примеры «Жирона» сенсационно обыграла «Барселону» на стадионе «Монтиливи» со счетом 2:1.
В стартовом составе каталонцев вышли украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Известное издание Mundo Deportivo оценило их игру:
Ванат: «Он был не слишком точен перед воротами, однако отдал голевую передачу на мяч, который сравнял счет».
Цыганков: «Своими диагональными проходами с фланга в центр он создал несколько опасных голевых моментов».
