Испания
18 февраля 2026, 04:32
В Испании указали на недостаток Ваната после сенсации против Барселоны

В Испании оценили Ваната и Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В понедельник, 16 февраля, в 24-м туре испанской Примеры «Жирона» сенсационно обыграла «Барселону» на стадионе «Монтиливи» со счетом 2:1.

В стартовом составе каталонцев вышли украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Известное издание Mundo Deportivo оценило их игру:

Ванат: «Он был не слишком точен перед воротами, однако отдал голевую передачу на мяч, который сравнял счет».

Цыганков: «Своими диагональными проходами с фланга в центр он создал несколько опасных голевых моментов».

Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
