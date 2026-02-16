Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Андрей Шевченко подписал важное соглашение
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 21:21 | Обновлено 16 февраля 2026, 21:53
Решение принято. Андрей Шевченко подписал важное соглашение

Президент УАФ заключил меморандумы о сотрудничестве с национальными футбольными ассоциациями

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В рамках расширения международного партнерства президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заключил меморандумы о сотрудничестве с национальными футбольными ассоциациями Бельгии, Португалии, Франции и Италии.

Документы предусматривают расширение и углубление взаимодействия между сторонами в целях развития, популяризации и повышения уровня футбола.

Среди ключевых направлений сотрудничества – обмен опытом через проведение семинаров, конференций, товарищеских турниров, а также реализация программ поддержки детского футбола. Кроме того, стороны рассматривают возможность запуска совместных благотворительных инициатив и грантовых проектов в сферах массового, адаптивного, юношеского и женского футбола.

УАФ продолжает укреплять партнерские связи с ведущими представителями мирового футбольного сообщества, перенимая лучший международный опыт.

По теме:
Экс-президента УАФ, сбежавшего из Украины, объявят в международный розыск
Довбик пропустил уже 14 туров Серии А из-за травм. У кого «рекорд»?
Малиновский в топ-3 украинцев по матчам в Серии А в составе одной команды
Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
😼
Молодець, назло шавкам яківід своєї жовчи захльобуються
😼
а деякі ядом плюються на нього 
