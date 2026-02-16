Решение принято. Андрей Шевченко подписал важное соглашение

В рамках расширения международного партнерства президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заключил меморандумы о сотрудничестве с национальными футбольными ассоциациями Бельгии, Португалии, Франции и Италии.

Документы предусматривают расширение и углубление взаимодействия между сторонами в целях развития, популяризации и повышения уровня футбола.

Среди ключевых направлений сотрудничества – обмен опытом через проведение семинаров, конференций, товарищеских турниров, а также реализация программ поддержки детского футбола. Кроме того, стороны рассматривают возможность запуска совместных благотворительных инициатив и грантовых проектов в сферах массового, адаптивного, юношеского и женского футбола.

УАФ продолжает укреплять партнерские связи с ведущими представителями мирового футбольного сообщества, перенимая лучший международный опыт.