Украина. Первая лига16 февраля 2026, 19:21 |
301
0
Забивали в первом тайме. Левый Берег и Металлист провели спарринг
Матч «Левый Берег» – «Металлист» завершился со счетом 2:2
16 февраля 2026, 19:21 |
301
0
«Левый Берег» и «Металлист» продолжают подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, команды провели товарищеский матч.
«Металлист» забил первым, на 9-й минуте. Вскоре «Левый Берег» счет сравнял, а затем вышел вперед.
Перед перерывом Петр Луцив снова восстановил паритет, сделав счет 2:2.
А вот во втором тайме команды голов не забивали.
Товарищеский матч. Минай. 16 февраля
«Левый Берег» (Киев) – «Металлист» (Харьков) – 2:2
Голы: Диего (15), Н. Волошин (36) – Пидручный (9), Луцив (41)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 февраля 2026, 07:13 30
Украинец может вернуться в АПЛ
Футбол | 16 февраля 2026, 16:43 13
Александр в этом сезоне уже не сыграет
Бокс | 16.02.2026, 03:44
Футбол | 16.02.2026, 18:21
Футбол | 15.02.2026, 21:12
Комментарии 0
Популярные новости
15.02.2026, 11:18 1
16.02.2026, 08:29 11
16.02.2026, 08:13 3
15.02.2026, 10:40 25
15.02.2026, 07:44
16.02.2026, 05:02
14.02.2026, 22:36 10
14.02.2026, 20:39