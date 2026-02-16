Забивали в первом тайме. Левый Берег и Металлист провели спарринг

«Левый Берег» и «Металлист» продолжают подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, команды провели товарищеский матч.

«Металлист» забил первым, на 9-й минуте. Вскоре «Левый Берег» счет сравнял, а затем вышел вперед.

Перед перерывом Петр Луцив снова восстановил паритет, сделав счет 2:2.

А вот во втором тайме команды голов не забивали.

Товарищеский матч. Минай. 16 февраля

«Левый Берег» (Киев) – «Металлист» (Харьков) – 2:2

Голы: Диего (15), Н. Волошин (36) – Пидручный (9), Луцив (41)