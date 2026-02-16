Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забивали в первом тайме. Левый Берег и Металлист провели спарринг
Украина. Первая лига
16 февраля 2026, 19:21 |
301
0

Забивали в первом тайме. Левый Берег и Металлист провели спарринг

Матч «Левый Берег» – «Металлист» завершился со счетом 2:2

16 февраля 2026, 19:21 |
301
0
Забивали в первом тайме. Левый Берег и Металлист провели спарринг
ФК Левый Берег

«Левый Берег» и «Металлист» продолжают подготовку ко второй части сезона. В понедельник, 16 февраля, команды провели товарищеский матч.

«Металлист» забил первым, на 9-й минуте. Вскоре «Левый Берег» счет сравнял, а затем вышел вперед.

Перед перерывом Петр Луцив снова восстановил паритет, сделав счет 2:2.

А вот во втором тайме команды голов не забивали.

Товарищеский матч. Минай. 16 февраля

«Левый Берег» (Киев) – «Металлист» (Харьков) – 2:2

Голы: Диего (15), Н. Волошин (36) – Пидручный (9), Луцив (41)

По теме:
Оболонь – Токтогул – 1:2. Поражение от команды из Кыргызстана. Видеообзор
Александр КЕМКИН: «Я уже набрал форму после травмы»
Товарищеские матчи, 15 февраля. Зимние сборы подходят к финишу
учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Левый Берег Киев Денис Пидручный Петр Луцив Диего Энрике Соуза да Силва Назар Волошин (Левый Берег)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16 февраля 2026, 07:13 30
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта

Украинец может вернуться в АПЛ

Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Футбол | 16 февраля 2026, 16:43 13
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко

Александр в этом сезоне уже не сыграет

«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
Бокс | 16.02.2026, 03:44
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 16.02.2026, 18:21
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 11
Футбол
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 3
Бокс
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 10
Футбол
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем