Александр КЕМКИН: «Я уже набрал форму после травмы»

В заключительном спарринге на учебно-тренировочных сборах в Испании «Кривбасс» со счетом 2:1 обыграл норвежский клуб «Согндал». Впечатлениями о матче поделился голкипер криворожского клуба Александр Кемкин.

– Александр, какие мысли после заключительного матча на сборах?

– Хороший спарринг, интересный соперник с индивидуально сильными футболистами. С каждым спаррингом нам все лучше удается уналадить взаимопонимание, ведь в составе есть новички. Новым футболистам все равно нужно время, чтобы адаптироваться и понять требования тренеров.

– Что, по твоему мнению, «Кривбассу» нужно улучшить до старта весенней части сезона?

– Реализацию. Будем продолжать работу над этим компонентом. В первом тайме было очень много моментов – нужно забивать больше голов.

– Итоги сборов. Удалось ли выполнить все запланированное?

– Думаю, да. Неплохо поработали. Сборы прошли интенсивно, где-то непросто, но для нас это было очень полезно. В чемпионате нам будет полегче.

– Оцени свою физическую форму на данный момент. Близка ли она к оптимальной?

– Да, я уже набрал форму после травмы. Хочется стать еще лучше, чем был до этого. Но только чемпионат покажет, как мы поработали.

– Какие планы после возвращения домой, в Украину?

– Будет несколько выходных. Планирую провести время с семьей. После этого вернемся к тренировкам и подготовке к первой официальной игре года.