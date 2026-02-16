Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 13:51 | Обновлено 16 февраля 2026, 14:03
1341
1

Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали

Каталонский клуб не отпустил Владислава Крапивцова из-за травмы Марка-Андре тер Штегена

16 февраля 2026, 13:51 | Обновлено 16 февраля 2026, 14:03
1341
1 Comments
Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Киевское «Динамо» планировало усилить вратарскую линию во время зимнего трансферного окна – «бело-синие» делали запрос о переходе Владислава Крапивцова из «Жироны».

По информации журналиста Михаила Спиваковского, каталонский клуб отказался отпускать 20-летнего голкипера из-за травмы немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена:

«Динамо» действительно интересовалось определенными опциями украинцев за границей. И по моей информации, там был запрос по Крапивцову.

И это, кстати, звучит логично, потому что Владислав не является сейчас фаворитом в «Жироне». Можно было взять его в аренду – между киевским клубом и агентом футболиста нормальные отношения. Но не получилось», – сообщил журналист.

Крапивцов перебрался в чемпионат Испании в январе 2025 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне вратарь провел три матча, в которых пропустил восемь мячей.

Контракт украинца с каталонским клубом истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

По теме:
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Экс-футболист Динамо прокомментировал возвращение в чемпионат Украины
Любимый соперник. Цыганков снова может сыграть против Барселоны в Ла Лиге
Динамо Киев Жирона Владислав Крапивцов трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четвертьфиналист Кубка Украины продлил контракты сразу с четырьмя игроками
Футбол | 16 февраля 2026, 12:13 0
Четвертьфиналист Кубка Украины продлил контракты сразу с четырьмя игроками
Четвертьфиналист Кубка Украины продлил контракты сразу с четырьмя игроками

Шушко, Фатеев, Шалфеев и Бибик продлили сотрудничество с футбольным клубом «Чернигов»

Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16 февраля 2026, 07:13 29
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта

Украинец может вернуться в АПЛ

В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Футбол | 16.02.2026, 08:40
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
Источник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Судаков в Португалии
Футбол | 16.02.2026, 11:01
Источник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Судаков в Португалии
Источник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Судаков в Португалии
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16.02.2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Підсилити лінію атаку...
Ответить
-1
Популярные новости
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 34
Олимпийские игры
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 6
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем