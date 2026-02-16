Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали

Киевское «Динамо» планировало усилить вратарскую линию во время зимнего трансферного окна – «бело-синие» делали запрос о переходе Владислава Крапивцова из «Жироны».

По информации журналиста Михаила Спиваковского, каталонский клуб отказался отпускать 20-летнего голкипера из-за травмы немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена:

«Динамо» действительно интересовалось определенными опциями украинцев за границей. И по моей информации, там был запрос по Крапивцову.

И это, кстати, звучит логично, потому что Владислав не является сейчас фаворитом в «Жироне». Можно было взять его в аренду – между киевским клубом и агентом футболиста нормальные отношения. Но не получилось», – сообщил журналист.

Крапивцов перебрался в чемпионат Испании в январе 2025 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне вратарь провел три матча, в которых пропустил восемь мячей.

Контракт украинца с каталонским клубом истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.