Кейн на 6 очков опережает Мбаппе в рейтинге Золотой бутсы 2025/26

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн первым в сезоне набрал 50+ очков в рейтинге Золотой бутсы 2025/26.

После двух голов в ворота бременского Вердера в активе англичанина стало 26 забитых мячей.

Кейн опережает теперь ближайшего преследователя (Килиана Мбаппе) на 6 очков или 3 гола.

Если рассматривать топ-10 игроков в рейтинге Золотой бутсы, то после матчей чемпионатов, состоявшихся на выходных, то, кроме Кейна, лишь три футболиста увеличили свое очковое наследие.

Ведат Мурики из Мальорки теперь имеет 32 очка (16 голов), Вангелис Павлидис из Бенфики – 30 очков (20 голов), Мейсон Гринвуд из Марселя – 28 очков (14 голов).

Лидеры рейтинга Золотой бутсы 2025/26