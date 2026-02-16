Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кейн на 6 очков опережает Мбаппе в рейтинге Золотой бутсы 2025/26
16 февраля 2026, 11:07
Кейн на 6 очков опережает Мбаппе в рейтинге Золотой бутсы 2025/26

Какие изменения произошли у топ-10 игроков-претендентов на награду лучшего бомбардира сезона?

Кейн на 6 очков опережает Мбаппе в рейтинге Золотой бутсы 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн первым в сезоне набрал 50+ очков в рейтинге Золотой бутсы 2025/26.

После двух голов в ворота бременского Вердера в активе англичанина стало 26 забитых мячей.

Кейн опережает теперь ближайшего преследователя (Килиана Мбаппе) на 6 очков или 3 гола.

Если рассматривать топ-10 игроков в рейтинге Золотой бутсы, то после матчей чемпионатов, состоявшихся на выходных, то, кроме Кейна, лишь три футболиста увеличили свое очковое наследие.

Ведат Мурики из Мальорки теперь имеет 32 очка (16 голов), Вангелис Павлидис из Бенфики – 30 очков (20 голов), Мейсон Гринвуд из Марселя – 28 очков (14 голов).

Лидеры рейтинга Золотой бутсы 2025/26

  • 52 – Гарри Кейн (Бавария), 26 голов
  • 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
  • 44 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 22 гола
  • 34 – Игор Тиаго (Брентфорд), 17 голов
  • 32 – Ведат Мурики (Мальорка), 16 голов
  • 30 – Вангелис Павлидис (Бенфика), 20 голов
  • 28.5 – Луис Суарес (Спортинг), 19 голов
  • 28 – Дарко Лемаич (РФШ), 28 голов
  • 28 – Лаутаро Мартинес (Интер), 14 голов
  • 28 – Мейсон Гринвуд (Марсель), 14 голов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
