347
0
Стартовые составы. Украина U-17 на турнире играет против Хорватии U-17
16 февраля в 11:00 пройдет матч 3-го тура международного турнира в Порече
347
0
Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника выступает на международном турнире в хорватском Порече.
16 февраля в 11:00 в матче 3-го тура встречаются Хорватия U-17 и Украина U-17.
Ранее Украина U-17 обыграла команду Греции U-17 (3:1), а затем разгромно уступила Израилю U-17 (0:5).
Украинская команда ведет подготовку ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.
