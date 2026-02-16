Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартовые составы. Украина U-17 на турнире играет против Хорватии U-17
Молодежные турниры
16 февраля 2026, 10:51 | Обновлено 16 февраля 2026, 11:14
347
0

Стартовые составы. Украина U-17 на турнире играет против Хорватии U-17

16 февраля в 11:00 пройдет матч 3-го тура международного турнира в Порече

16 февраля 2026, 10:51 | Обновлено 16 февраля 2026, 11:14
347
0
Стартовые составы. Украина U-17 на турнире играет против Хорватии U-17
УАФ

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника выступает на международном турнире в хорватском Порече.

16 февраля в 11:00 в матче 3-го тура встречаются Хорватия U-17 и Украина U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее Украина U-17 обыграла команду Греции U-17 (3:1), а затем разгромно уступила Израилю U-17 (0:5).

Украинская команда ведет подготовку ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.

Стартовые составы. Украина U-17 на турнире играет против Хорватии U-17

По теме:
Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0. Фиаско в Хорватии. Видео голов и обзор
Это фиаско. Украина U-17 на турнире пропустила 5 мячей от Израиля U-17
сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник Хорватия - Украина сборная Хорватии по футболу U-17 стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15 февраля 2026, 11:18 1
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума

Дон Чарльз выделил Итауму

Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16 февраля 2026, 07:13 25
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта

Украинец может вернуться в АПЛ

Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»
Футбол | 16.02.2026, 07:32
Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»
Игорь СУРКИС: «Он хочет играть за Динамо, ему понадобилось 10 минут»
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Футбол | 16.02.2026, 04:15
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он, я был потрясен»
Бокс | 16.02.2026, 08:13
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он, я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он, я был потрясен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
КЛИЧКО: «Для российских спортсменов главное – победа, а украинских...»
15.02.2026, 07:44
Бокс
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
Усик пообещал бой одному из самых известных боксеров современности
Усик пообещал бой одному из самых известных боксеров современности
14.02.2026, 21:39 3
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 3
Бокс
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 34
Олимпийские игры
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем