Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
16 февраля 2026, 11:00
0

Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 февраля в 11:00 матч 3-го тура международного турнира в Хорватии

Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника выступает на международном турнире в хорватском Порече.

16 февраля в 11:00 в матче 3-го тура встречаются Хорватия U-17 и Украина U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее Украина U-17 обыграла команду Греции U-17 (3:1), а затем разгромно уступила Израилю U-17 (0:5).

Украинская команда ведет подготовку ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.

Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Хорватии по футболу U-17 Хорватия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
Популярные новости
