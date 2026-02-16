Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 февраля в 11:00 матч 3-го тура международного турнира в Хорватии
Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника выступает на международном турнире в хорватском Порече.
16 февраля в 11:00 в матче 3-го тура встречаются Хорватия U-17 и Украина U-17.
Ранее Украина U-17 обыграла команду Греции U-17 (3:1), а затем разгромно уступила Израилю U-17 (0:5).
Украинская команда ведет подготовку ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.
