  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение по Ярославу Ракицкому
Украина. Первая лига
16 февраля 2026, 10:00 | Обновлено 16 февраля 2026, 10:05
«Моряки» объявили об уходе футболиста

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Одесский «Черноморец» официально объявил о прекращении сотрудничества с бывшим защитником сборной Украины Ярославом Ракицким.

«Моряки» благодарят опытного мастера и желают успехов игроку в дальнейшей спортивной карьере. Важно, что стороны прекращают сотрудничество без каких-либо претензий друг к другу. Все вопросы урегулированы, Ярослав и руководители клуба пожали друг другу руки с взаимными пожеланиями новых побед. Однако это уже будет другая история.

Черно-синий период Ярослава Ракицкого, безусловно, оставил свой след в истории нашего клуба. Все видели отношение защитника к игре. Только победа, только радость в глазах наших болельщиков - вот, что имело значение для Ярослава. Он был настоящим образцом для менее опытных исполнителей. Надеемся, что время игры рядом с футболистом, выступавшим в Лиге чемпионов и за сборную Украины, не прошло даром для молодых одесских игроков.

Спасибо, Ярослав! И до встречи на футбольных полях Украины!», – говорится в сообщении одесситов.

трансферы Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины свободный агент расторжение контракта
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
