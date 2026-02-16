ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение по Ярославу Ракицкому

Одесский «Черноморец» официально объявил о прекращении сотрудничества с бывшим защитником сборной Украины Ярославом Ракицким.

«Моряки» благодарят опытного мастера и желают успехов игроку в дальнейшей спортивной карьере. Важно, что стороны прекращают сотрудничество без каких-либо претензий друг к другу. Все вопросы урегулированы, Ярослав и руководители клуба пожали друг другу руки с взаимными пожеланиями новых побед. Однако это уже будет другая история.

Черно-синий период Ярослава Ракицкого, безусловно, оставил свой след в истории нашего клуба. Все видели отношение защитника к игре. Только победа, только радость в глазах наших болельщиков - вот, что имело значение для Ярослава. Он был настоящим образцом для менее опытных исполнителей. Надеемся, что время игры рядом с футболистом, выступавшим в Лиге чемпионов и за сборную Украины, не прошло даром для молодых одесских игроков.

Спасибо, Ярослав! И до встречи на футбольных полях Украины!», – говорится в сообщении одесситов.