Экс-игрок сборной Украины назвал стартовый состав «сине-желтых» на Швецию

26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против команды Швеции. Бывший полузащитник «сине-желтых» Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua назвал свою версию стартового состава команды Сергея Реброва, если бы поединок против шведов был завтра.

– До матча со шведами еще больше месяца, поэтому произойти может все, что угодно, – сказал Ковалев. – Но если бы поединок был завтра, то мой выбор был бы таким: в воротах Трубин, защита слева направо: Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев. Я бы поставил двух опорников, Калюжного и Ярмолюка. В центре поля – Буяльский, слева на фланге – Судаков, справа – Цыганков и на острие – Ванат.

Такой состав сборной Украины обусловлен кадровыми потерями, а также с насыщением футболистов оборонительного плана, так как именно в защите у нас чаще всего возникают проблемы.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.