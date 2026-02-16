Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины назвал стартовый состав «сине-желтых» на Швецию
Сборная УКРАИНЫ
16 февраля 2026, 12:25 |
962
1

Экс-игрок сборной Украины назвал стартовый состав «сине-желтых» на Швецию

Сергей Ковалев выбрал 11 футболистов команды Сергея Реброва с учетом кадровых проблем

16 февраля 2026, 12:25 |
962
1 Comments
Экс-игрок сборной Украины назвал стартовый состав «сине-желтых» на Швецию
УАФ. Сергей Ребров

26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против команды Швеции. Бывший полузащитник «сине-желтых» Сергей Ковалев в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua назвал свою версию стартового состава команды Сергея Реброва, если бы поединок против шведов был завтра.

– До матча со шведами еще больше месяца, поэтому произойти может все, что угодно, – сказал Ковалев. – Но если бы поединок был завтра, то мой выбор был бы таким: в воротах Трубин, защита слева направо: Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев. Я бы поставил двух опорников, Калюжного и Ярмолюка. В центре поля – Буяльский, слева на фланге – Судаков, справа – Цыганков и на острие – Ванат.

Такой состав сборной Украины обусловлен кадровыми потерями, а также с насыщением футболистов оборонительного плана, так как именно в защите у нас чаще всего возникают проблемы.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

По теме:
Трубин не знал, что нужно идти забивать Реалу: «Почему на меня все орут?»
Любимый соперник. Цыганков снова может сыграть против Барселоны в Ла Лиге
В Англии стали на защиту Забарного, которого критикуют после провала ПСЖ
Сергей Ковалев (футболист) Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу Анатолий Трубин Виталий Миколенко Илья Забарный Николай Матвиенко Александр Караваев Иван Калюжный Егор Ярмолюк Виталий Буяльский Георгий Судаков Виктор Цыганков Владислав Ванат
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16 февраля 2026, 08:29 9
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевляне отклонили предложение

Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16 февраля 2026, 05:02 0
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение

Конопля интересовал «Сассуоло»

В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
Футбол | 16.02.2026, 12:23
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
Опубликован график еврокубков и представительство Украины в сезоне 2026/27
Футбол | 16.02.2026, 10:00
Опубликован график еврокубков и представительство Украины в сезоне 2026/27
Опубликован график еврокубков и представительство Украины в сезоне 2026/27
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Олимпийские игры | 15.02.2026, 16:15
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chystyi_stavok
Замість Буї Ребров поставив би Шапу.
Ответить
0
Популярные новости
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
14.02.2026, 22:36 6
Футбол
Усик пообещал бой одному из самых известных боксеров современности
Усик пообещал бой одному из самых известных боксеров современности
14.02.2026, 21:39 3
Бокс
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
14.02.2026, 23:52 4
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
Бенфика украинца одержала сухую победу на выезде в чемпионате Португалии
14.02.2026, 20:07
Волейбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем