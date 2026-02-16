Жена Сергея Реброва показала, чем занимается тренер сборной Украины
Наставник проводит время с детьми
Главный тренер Сергей Ребров, несмотря на напряженный график и поездки в украинские клубы на зарубежные сборы, находит время для семьи. Его жена Анна Реброва показала этот момент в своих сториз в Instagram.
На фото Ребров обнимает трех сыновей: Александра и Никиту, родившихся в 2016 и 2018 годах, а также младшего сына, который появился на свет в ноябре 2025 года.
Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
И опять не без приключений
Киевляне отклонили предложение