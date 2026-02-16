Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 февраля 2026
Жена Сергея Реброва показала, чем занимается тренер сборной Украины

Наставник проводит время с детьми

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер Сергей Ребров, несмотря на напряженный график и поездки в украинские клубы на зарубежные сборы, находит время для семьи. Его жена Анна Реброва показала этот момент в своих сториз в Instagram.

На фото Ребров обнимает трех сыновей: Александра и Никиту, родившихся в 2016 и 2018 годах, а также младшего сына, который появился на свет в ноябре 2025 года.

Напомним, в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ. Во время мероприятия функционер ответил на вопросы о перспективах главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

