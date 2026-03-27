Йожеф САБО: «Ну, я не знаю, как это назвать. Они все лжецы»

Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть Россию в большой футбол.

– Инфантино говорит, что дети не ответственны за действия лидеров страны, поэтому нужно допустить российскую молодежь, чтобы они играли, развивались. Можно ли сказать, что за этими словами под прикрытием гуманности скрывается обычная манипуляция?

– Ну конечно, это манипуляция. Это невозможно! На порог их никуда не нужно пускать! Я пока живу, буду говорить, и говорю, например, своим детям: «Не дружите с русскими! Они все лжецы!». И когда я прочитал, что Трамп...

Ну я не знаю, как его назвать, этого Трампа, понимаешь... Когда он говорит: «О, видите, какая россия молодец, я с ними договорился, и они сдержали слово, не били сколько-то там дней по энергосистеме»... Ну что это такое? Европа ему ответила: «Мы вам присылаем картинку, как россия соблюдала эти перерывы». Вот что с ними делать?