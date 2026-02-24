Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ

Вратарь сборной Франции Люка Шевалье в последних матчах «ПСЖ» остается на скамейке запасных.

Как отмечают французские СМИ, Шевалье уверен, что сможет вернуть себе место основного вратаря в «ПСЖ».

В разговоре о потере статуса в пользу Сафонова Шевалье заявил, что настроен решительно и полон веры в свои силы.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не в восторге от ситуации, сложившейся вокруг Люки Шевалье – вратарь в последних матчах уступил место в стартовом составе Матвею Сафонову.