Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Французский вратарь планирует вернуть утраченное
Вратарь сборной Франции Люка Шевалье в последних матчах «ПСЖ» остается на скамейке запасных.
Как отмечают французские СМИ, Шевалье уверен, что сможет вернуть себе место основного вратаря в «ПСЖ».
В разговоре о потере статуса в пользу Сафонова Шевалье заявил, что настроен решительно и полон веры в свои силы.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не в восторге от ситуации, сложившейся вокруг Люки Шевалье – вратарь в последних матчах уступил место в стартовом составе Матвею Сафонову.
