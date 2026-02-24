Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
24 февраля 2026, 22:02 |
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ

Французский вратарь планирует вернуть утраченное

Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Вратарь сборной Франции Люка Шевалье в последних матчах «ПСЖ» остается на скамейке запасных.

Как отмечают французские СМИ, Шевалье уверен, что сможет вернуть себе место основного вратаря в «ПСЖ».

В разговоре о потере статуса в пользу Сафонова Шевалье заявил, что настроен решительно и полон веры в свои силы.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не в восторге от ситуации, сложившейся вокруг Люки Шевалье – вратарь в последних матчах уступил место в стартовом составе Матвею Сафонову.

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Люка Шевалье Матвей Сафонов ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
Комментарии 1
Перший Серед Рівних в бані
