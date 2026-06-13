Динамо может вернуть украинца, который был не нужен Шовковскому

Киевское «Динамо» прошлым летом отдало защитника Максима Дячука в аренду польской «Лехии» – на футболиста тогда не рассчитывал Александр Шовковский.

Однако, как сообщает источник, украинец может получить в Киеве второй шанс при Игоре Костюке. Специалист готов дать возможность проявить себя украинцу, когда он летом вернется из аренды.

В составе этого клуба 20-летний защитник уже провел 18 матчей во всех турнирах и отличился двумя забитыми мячами. Ранее сообщалось, что Дячук имел возможность играть в Испании.