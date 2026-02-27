Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 04:00 |
181
0

Захарченко заменит Буртника в основной команде киевлян

ФК Динамо. Владислав Захарченко

Украинский защитник Василий Буртник прекратил выступления за киевское «Динамо», за которое играх на условиях аренды. Права на 23-летнего футболиста по-прежнему принадлежат тернопольской «Ниве».

По информации источника, место Буртника в основной команде киевлян теперь займет 19-летний центрбек Владислав Захарченко, который уже начал привлекаться в первую команду киевлян при Игоре Костюке.

В этом сезоне в активе Захарченко четыре матча – без результативных действий.

Ранее украинский защитник Василий Буртник рассказал, как узнал о том, что должен этой зимой покинуть киевское «Динамо».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Эпицентр
Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Василий Буртник Владислав Захарченко
Дмитрий Олийченко Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
