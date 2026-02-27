Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Захарченко заменит Буртника в основной команде киевлян
Украинский защитник Василий Буртник прекратил выступления за киевское «Динамо», за которое играх на условиях аренды. Права на 23-летнего футболиста по-прежнему принадлежат тернопольской «Ниве».
По информации источника, место Буртника в основной команде киевлян теперь займет 19-летний центрбек Владислав Захарченко, который уже начал привлекаться в первую команду киевлян при Игоре Костюке.
В этом сезоне в активе Захарченко четыре матча – без результативных действий.
Ранее украинский защитник Василий Буртник рассказал, как узнал о том, что должен этой зимой покинуть киевское «Динамо».
