Энрике выступил с заявлением о своем будущем после слухов об уходе из ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба после завершения сезона. Испанский наставник заверил, что подобные разговоры не влияют на команду и носят дестабилизирующий характер.

«Вокруг ПСЖ всегда ходят слухи, много фейковых новостей. Некоторые могут хотеть дестабилизировать клуб.

Переговоры – это нормально, но они частные и останутся частными. Мы знаем, чего хотим, и это самое важное. В этом смысле мы спокойны», – отметил Луис Энрике.