Франция15 июня 2026, 03:32 |
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Энрике выступил с заявлением о своем будущем после слухов об уходе из ПСЖ
Тренер считает, что такие новости дестабилизируют клуб
15 июня 2026, 03:32 |
313
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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба после завершения сезона. Испанский наставник заверил, что подобные разговоры не влияют на команду и носят дестабилизирующий характер.
«Вокруг ПСЖ всегда ходят слухи, много фейковых новостей. Некоторые могут хотеть дестабилизировать клуб.
Переговоры – это нормально, но они частные и останутся частными. Мы знаем, чего хотим, и это самое важное. В этом смысле мы спокойны», – отметил Луис Энрике.
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