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  4. Энрике выступил с заявлением о своем будущем после слухов об уходе из ПСЖ
Франция
15 июня 2026, 03:32 |
313
0

Энрике выступил с заявлением о своем будущем после слухов об уходе из ПСЖ

Тренер считает, что такие новости дестабилизируют клуб

15 июня 2026, 03:32 |
313
0
Энрике выступил с заявлением о своем будущем после слухов об уходе из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике
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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба после завершения сезона. Испанский наставник заверил, что подобные разговоры не влияют на команду и носят дестабилизирующий характер.

«Вокруг ПСЖ всегда ходят слухи, много фейковых новостей. Некоторые могут хотеть дестабилизировать клуб.

Переговоры – это нормально, но они частные и останутся частными. Мы знаем, чего хотим, и это самое важное. В этом смысле мы спокойны», – отметил Луис Энрике.

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чемпионат Франции по футболу ПСЖ Луис Энрике Лига 1 (Франция) отставка
Дмитрий Олийченко Источник: ФК ПСЖ
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