Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный футболист Шахтера хочет стать игроком лондонского Челси
Англия
13 июня 2026, 06:32 |
772
2

Звездный футболист Шахтера хочет стать игроком лондонского Челси

Элиас – о своих планах на будущее

13 июня 2026, 06:32 |
772
2 Comments
Звездный футболист Шахтера хочет стать игроком лондонского Челси
ФК Шахтер. Кауан Элиас
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бразильский нападающий «Шахтера» Кауан Элиас откровенно рассказал, почему согласился на переезд в УПЛ и о каких европейских грандах мечтает в будущем.

«УПЛ – лига, которая имеет большую популярность. Отсюда многие бразильцы переходили в Премьер-лигу и лучшие клубы Европы. Это одна из моих мечт, и я надеюсь, что все получится.

С детства я всегда говорил, что хочу играть за Челси или Милан. Это мои главные цели», – подчеркнул нападающий.

Ранее УЕФА назвал игрока донецкого «Шахтера», за которым необходимо следить в 2026 году.

По теме:
ФОТО. Футболист Динамо показал свою роскошную свадьбу
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Агробизнеса попрощался с командой
Кауан Элиас Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Милан Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Flashscore
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 12 июня 2026, 09:15 2
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон

Футболист продолжит карьеру в «Полесье»

Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Футбол | 12 июня 2026, 06:59 10
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре
Утренний камбек. Южная Корея обыграла Чехию в Гвадалахаре

Европейская сборная подготовила качественно только стандарты

Катар – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 13.06.2026, 05:55
Катар – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Катар – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Футбол | 12.06.2026, 11:08
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ЧМ-2026. Группа D: хозяева, сальто и помощь Алонсо
Футбол | 13.06.2026, 00:47
ЧМ-2026. Группа D: хозяева, сальто и помощь Алонсо
ЧМ-2026. Группа D: хозяева, сальто и помощь Алонсо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ти в «Шахтарі» мало що показав, яке «Челсі»?
Ответить
0
Ти й не на1/10 не Вілліан щоб в челсі заграти.
Ответить
0
Популярные новости
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22 2
Бокс
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
12.06.2026, 03:59 8
Футбол
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 15
Футбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем