Звездный футболист Шахтера хочет стать игроком лондонского Челси

Бразильский нападающий «Шахтера» Кауан Элиас откровенно рассказал, почему согласился на переезд в УПЛ и о каких европейских грандах мечтает в будущем.

«УПЛ – лига, которая имеет большую популярность. Отсюда многие бразильцы переходили в Премьер-лигу и лучшие клубы Европы. Это одна из моих мечт, и я надеюсь, что все получится.

С детства я всегда говорил, что хочу играть за Челси или Милан. Это мои главные цели», – подчеркнул нападающий.

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