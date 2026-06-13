Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную

Украинский вингер словацкого клуба «Слован» Алексей Завора рассказал, что пока не определился, за какую сборную играть – Украины или Словакии.

– Если одновременно поступят два предложения от двух сборных – Украины и Словакии?

– Пока не знаю, придется сидеть и думать. Потому что с одной стороны Украина – это моя родная страна, а с другой стороны Словакия дает мне все для развития как футболиста, и они это уже не раз подтверждали.

Ранее Алексей Завора рассказал, планирует ли он получать паспорт гражданина Словакии.