Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную
Завора ответил, за какую сборную хотел бы играть
Украинский вингер словацкого клуба «Слован» Алексей Завора рассказал, что пока не определился, за какую сборную играть – Украины или Словакии.
– Если одновременно поступят два предложения от двух сборных – Украины и Словакии?
– Пока не знаю, придется сидеть и думать. Потому что с одной стороны Украина – это моя родная страна, а с другой стороны Словакия дает мне все для развития как футболиста, и они это уже не раз подтверждали.
Ранее Алексей Завора рассказал, планирует ли он получать паспорт гражданина Словакии.
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