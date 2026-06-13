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13 июня 2026, 07:02 |
382
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Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную

Завора ответил, за какую сборную хотел бы играть

13 июня 2026, 07:02 |
382
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Футболисту трудно выбрать: играть за Украину или за другую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Завора
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Украинский вингер словацкого клуба «Слован» Алексей Завора рассказал, что пока не определился, за какую сборную играть – Украины или Словакии.

– Если одновременно поступят два предложения от двух сборных Украины и Словакии?

– Пока не знаю, придется сидеть и думать. Потому что с одной стороны Украина – это моя родная страна, а с другой стороны Словакия дает мне все для развития как футболиста, и они это уже не раз подтверждали.

Ранее Алексей Завора рассказал, планирует ли он получать паспорт гражданина Словакии.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Слован Братислава Алексей Завора
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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