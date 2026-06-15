Футболист Динамо умолял руководство покинуть клуб

Легионер киевского «Динамо» Решат Рамадани в свое время оказался в непростой ситуации из-за отсутствия игровой практики.

По информации ТаТоТаке, косовский полузащитник не видел для себя перспектив в составе бело-синих и буквально умолял руководство отпустить его в аренду на родину, чтобы иметь возможность регулярно выходить на поле.

В 2024 году на правах аренды он перешел в аренду в македонскую «Шкендию».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» прошлым летом имело возможность отпустить защитника Максима Дячука в испанскую «Сарагосу», однако решило не соглашаться на трансфер.