Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 февраля 2026, 05:00 |
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста

Юрген выдвинул условие, чтобы тренировать мадридский гранд

Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» уже прорабатывает варианты на тренерском мостике, и одним из главных кандидатов на замену Альваро Арбелоа называют Юргена Клоппа.

Как сообщают испанские СМИ, немец готов возглавить «сливочных» только при условии серьезного усиления состава. Клопп настаивает на четырех трансферах: центрбек Ибраима Конате должен добавить надежности обороне, Ангело Штиллер — стать новым дирижером в центре поля, Доминик Собослаи — усилить креатив, а Гарри Кейн рассматривается как ключевой нападающий.

В «Реале» понимают требования тренера, но окончательное решение еще не принято.

Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
