Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Юрген выдвинул условие, чтобы тренировать мадридский гранд
Мадридский «Реал» уже прорабатывает варианты на тренерском мостике, и одним из главных кандидатов на замену Альваро Арбелоа называют Юргена Клоппа.
Как сообщают испанские СМИ, немец готов возглавить «сливочных» только при условии серьезного усиления состава. Клопп настаивает на четырех трансферах: центрбек Ибраима Конате должен добавить надежности обороне, Ангело Штиллер — стать новым дирижером в центре поля, Доминик Собослаи — усилить креатив, а Гарри Кейн рассматривается как ключевой нападающий.
В «Реале» понимают требования тренера, но окончательное решение еще не принято.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26
Матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги пройдут с 27 февраля по 1 марта