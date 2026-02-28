Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста

Мадридский «Реал» уже прорабатывает варианты на тренерском мостике, и одним из главных кандидатов на замену Альваро Арбелоа называют Юргена Клоппа.

Как сообщают испанские СМИ, немец готов возглавить «сливочных» только при условии серьезного усиления состава. Клопп настаивает на четырех трансферах: центрбек Ибраима Конате должен добавить надежности обороне, Ангело Штиллер — стать новым дирижером в центре поля, Доминик Собослаи — усилить креатив, а Гарри Кейн рассматривается как ключевой нападающий.

В «Реале» понимают требования тренера, но окончательное решение еще не принято.