  4. Омония – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
27 ноября 2025, 19:51 |
Омония – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Встреча четвертого тура Лиги конференций началась 27 сентября в 19:45 по киевскому времени

Омония – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

Кипрская «Омония» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 27 ноября, в матче четвертого тура Лиги конференций, который стартовал в 19:45.

Команды играют на стадионе GSP в Никосии. Главным арбитром поединка назначен Радослав Гидженов из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В предыдущем туре Лиги конференций подопечные Александра Шовковского разгромили на номинально домашней арене боснийский «Зриньски» со счетом 6:0. «Омония» сыграла вничью на выезде с швейцарской «Лозанной» (1:1).

«Бело-синие» набрали три балла и теперь занимают 24-е место в турнирной таблице. Кипрский клуб разместился на 29-й позиции, имея в своем активе два очка.

Лига конференций, 4-й тур. 27 ноября

Омония (Кипр) Динамо Киев (Украина) 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Лига конференций Омония Омония - Динамо Динамо Киев видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
