Омония – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Встреча четвертого тура Лиги конференций началась 27 сентября в 19:45 по киевскому времени
Кипрская «Омония» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 27 ноября, в матче четвертого тура Лиги конференций, который стартовал в 19:45.
Команды играют на стадионе GSP в Никосии. Главным арбитром поединка назначен Радослав Гидженов из Болгарии.
В предыдущем туре Лиги конференций подопечные Александра Шовковского разгромили на номинально домашней арене боснийский «Зриньски» со счетом 6:0. «Омония» сыграла вничью на выезде с швейцарской «Лозанной» (1:1).
«Бело-синие» набрали три балла и теперь занимают 24-е место в турнирной таблице. Кипрский клуб разместился на 29-й позиции, имея в своем активе два очка.
Лига конференций, 4-й тур. 27 ноября
Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
