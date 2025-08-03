Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Поединок состоится 4 августа и начнется в 18:00 по Киеву
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4 августа свою встречу в рамках первого тура УПЛ проведут Металлист 1925 и Оболонь. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
Металлист 1925
Харьковский клуб возвращается в элиту украинского футбола, прошлый сезон клуб провел в Первой лиге, где финишировал на третьем месте. Чтоб пробиться в УПЛ, надо было одолеть в стыковых встречах Левый берег, команда справилась с заданием, выиграв обе встречи с одинаковым счетом 1:0.
У Металлиста 1925 была интересная предсезонка, команда смогла одолеть Боруссию Менхенгладбах – 1:3, уступила Катару – 0:2, в общей сложности провели семь контрольных матчей, в которых трижды выиграли, столько же раз уступили, один матч завершился вничью. Харьковский клуб «темная лошадка» УПЛ этого сезона, эти ребята не должны бороться за выживание, а закрепиться в середине турнирной таблицы.
Оболонь
«Пивоваров» часто списывают со счетов, отправляя в низший дивизион, но команда умудряется оставаться в элите. В прошлом сезоне Оболонь заняла 11-ю строчку в УПЛ, сумев даже избежать переходных матчей. Смотреть матчи команды сложно, ведь в прошлом чемпионате забили всего 19 мячей в 30 встречах, но при этом пропустили 43 раза.
Оболонь провела девять контрольных матчей в межсезонье, играли исключительно против украинских клубов элиты и Первой лиги, в итоге, 4 победы три поражения и две ничьи. Какого-то прорыва я от команды не жду, скорее всего, снова будет борьба за выживание, но есть ценный опыт, который поможет добиться желаемого.
Личные встречи
Статистика показывает, что в очных противостояниях побеждает киевский клуб. В позапрошлом сезоне Оболонь выиграла дома 1:0, а в гостях сыграла 1:1.
Прогноз
Харьковчане считаются фаворитами предстоящей битвы, хотя хозяева они только формально, так как матч состоится в Житомире.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Металлиста 1925 – 1,74, ничья – 3,58, победа Оболони – 4,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Учитывая предсезонную подготовку, думаю, Металлист 1925 сможет показать хороший футбол. Оболонь не самый зрелищный клуб, но может отыграть хорошо в обороне. Предлагаю поставить на чистую победу формальных хозяев.
18:00
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