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Премьер-лига
Металлист 1925
04.08.2025 18:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 22:53 | Обновлено 03 августа 2025, 23:14
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0

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 4 августа и начнется в 18:00 по Киеву

03 августа 2025, 22:53 | Обновлено 03 августа 2025, 23:14
88
0
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
ФК Металлист 1925

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4 августа свою встречу в рамках первого тура УПЛ проведут Металлист 1925 и Оболонь. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Металлист 1925

Харьковский клуб возвращается в элиту украинского футбола, прошлый сезон клуб провел в Первой лиге, где финишировал на третьем месте. Чтоб пробиться в УПЛ, надо было одолеть в стыковых встречах Левый берег, команда справилась с заданием, выиграв обе встречи с одинаковым счетом 1:0.

У Металлиста 1925 была интересная предсезонка, команда смогла одолеть Боруссию Менхенгладбах – 1:3, уступила Катару – 0:2, в общей сложности провели семь контрольных матчей, в которых трижды выиграли, столько же раз уступили, один матч завершился вничью. Харьковский клуб «темная лошадка» УПЛ этого сезона, эти ребята не должны бороться за выживание, а закрепиться в середине турнирной таблицы.

Оболонь

«Пивоваров» часто списывают со счетов, отправляя в низший дивизион, но команда умудряется оставаться в элите. В прошлом сезоне Оболонь заняла 11-ю строчку в УПЛ, сумев даже избежать переходных матчей. Смотреть матчи команды сложно, ведь в прошлом чемпионате забили всего 19 мячей в 30 встречах, но при этом пропустили 43 раза.

Оболонь провела девять контрольных матчей в межсезонье, играли исключительно против украинских клубов элиты и Первой лиги, в итоге, 4 победы три поражения и две ничьи. Какого-то прорыва я от команды не жду, скорее всего, снова будет борьба за выживание, но есть ценный опыт, который поможет добиться желаемого.

Личные встречи

Статистика показывает, что в очных противостояниях побеждает киевский клуб. В позапрошлом сезоне Оболонь выиграла дома 1:0, а в гостях сыграла 1:1.

Прогноз

Харьковчане считаются фаворитами предстоящей битвы, хотя хозяева они только формально, так как матч состоится в Житомире.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Металлиста 1925 – 1,74, ничья – 3,58, победа Оболони – 4,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Учитывая предсезонную подготовку, думаю, Металлист 1925 сможет показать хороший футбол. Оболонь не самый зрелищный клуб, но может отыграть хорошо в обороне. Предлагаю поставить на чистую победу формальных хозяев.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
4 августа 2025 -
18:00
Оболонь
Победа Металлиста 1925 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Металлист 1925 Оболонь Киев Металлист 1925 - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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