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  4. Марта КОСТЮК: «Она неправильно ударила. Подумала, что у меня еще есть шанс»
WTA
01 августа 2025, 15:08 |
950
0

Марта КОСТЮК: «Она неправильно ударила. Подумала, что у меня еще есть шанс»

Украинка провела флеш-интервью на корте после победы над Дарьей Касаткиной

01 августа 2025, 15:08 |
950
0
Марта КОСТЮК: «Она неправильно ударила. Подумала, что у меня еще есть шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк провела флеш-интервью на корте после победы над Дарьей Касаткиной в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

«Похоже, что это была эмоциональная победа? Да (улыбается). Как вы могли видеть, это был очень тяжелый матч. Я так много раз играла против Даши и каждый раз это действительно битва. Спасибо зрителям, поддержка была невероятной сегодня, спасибо!

Что касается того розыгрыша, когда я упала и поднялась, я уже проигрывала на тот момент 0:1. И я неправильно ударила по мячу. И я подумала, мол, хорошо, теперь будет 0:2. Но тут и она неправильно ударила. Поэтому я подумала, что у меня еще есть шанс. Я стараюсь никогда не сдаваться. Тот розыгрыш был как отражением этого».

Следующей соперницей Марты в Монреале будет Маккартни Кесслер.

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Марта Костюк Дарья Касаткина WTA Монреаль
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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