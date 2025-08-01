Марта КОСТЮК: «Она неправильно ударила. Подумала, что у меня еще есть шанс»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк провела флеш-интервью на корте после победы над Дарьей Касаткиной в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

«Похоже, что это была эмоциональная победа? Да (улыбается). Как вы могли видеть, это был очень тяжелый матч. Я так много раз играла против Даши и каждый раз это действительно битва. Спасибо зрителям, поддержка была невероятной сегодня, спасибо!

Что касается того розыгрыша, когда я упала и поднялась, я уже проигрывала на тот момент 0:1. И я неправильно ударила по мячу. И я подумала, мол, хорошо, теперь будет 0:2. Но тут и она неправильно ударила. Поэтому я подумала, что у меня еще есть шанс. Я стараюсь никогда не сдаваться. Тот розыгрыш был как отражением этого».

Следующей соперницей Марты в Монреале будет Маккартни Кесслер.