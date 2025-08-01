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  4. Марта Костюк – Дарья Касаткина. Драма в Монреале. Видеообзор матча
WTA
01 августа 2025, 12:14 |
406
0

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Драма в Монреале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

01 августа 2025, 12:14 |
406
0
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Драма в Монреале. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 июля украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах одолела Дарью Касаткину (Австралия) в 1/16 финала престижных хардовых соревнований WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка добыла победу со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) за 2 часа и 28 минут. В решающей партии Касаткина подавала на матч в 10-м гейме, но Марта сделала брейк и вырвала викторию на тай-брейке.

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Марта провела восьмое очное противостояние против Касаткиной – 4:4. Следующей оппоненткой Костюк будет представительница США Маккартни Кесслер.

🏆 WТА 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк [24] – Дарья Касаткина [15] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Видеообзор матча

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Марта Костюк Дарья Касаткина WTA Монреаль теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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