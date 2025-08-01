Марта Костюк – Дарья Касаткина. Драма в Монреале. Видеообзор матча

31 июля украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах одолела Дарью Касаткину (Австралия) в 1/16 финала престижных хардовых соревнований WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка добыла победу со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) за 2 часа и 28 минут. В решающей партии Касаткина подавала на матч в 10-м гейме, но Марта сделала брейк и вырвала викторию на тай-брейке.

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Марта провела восьмое очное противостояние против Касаткиной – 4:4. Следующей оппоненткой Костюк будет представительница США Маккартни Кесслер.

🏆 WТА 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк [24] – Дарья Касаткина [15] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Видеообзор матча